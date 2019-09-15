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«Каждый из нас — атомная бомба»: как найти в себе скрытые ресурсы для великих дел
«Каждый из нас — атомная бомба»: как найти в себе скрытые ресурсы для великих дел
Forbes Анна Монгайт Forbes Contributor, Вадим Демчог Forbes Contributor
15.09 15:42 |  число просмотров 462
(«Forbes»)

Чем мы занимаемся на тренингах? Я ставлю центр. Мы все знаем из курса физики, что пространство начинается из одной маленькой точки, благодаря которой все происходящее в мире обретает равновесие. И вот эту точку надо найти — в себе. На нее опирается весь наш внутренний космос.

Я уверен, что все состоит из игры. Жизнь в целом — игровой конструкт. И деньги здесь не играют решающей роли, имеет значение драйв и сама по себе жизнь. Вот за это люди готовы платить. Просто деньгами сейчас никого не удивишь. Люди сидят в машинах за сотни тысяч долларов и задыхаются от того, что от них ускользнул очередной миллион.

У тех, кто приходит ко мне, одна единственная проблема — отсутствие центра. Он вынесен вовне. Люди ищут его где угодно: в романтических отношениях, в деньгах, делах, но только не внутри себя. А начальная точка всего — центр. Нужно его обнаружить.

Как это сделать? Нужна игра, чтобы увлечь человека и через это помочь ему обрести центр. Игра – это единственный феномен, которому нас никто никогда не учил. Все остальное постигнуто в игре. Когда первый раз ребеночек обратил внимание на мамину грудь, из которой течет манна небесная, или ударил по погремушке, мир с ним начинает играть. Постигая мир, ребенок создает свой игровой социум, осваивается в нем, обнаруживает, что за его пределами есть еще больший игровой социум. Годы идут, ребенок взрослеет, игрушки дорожают. И вот его машинки уже стоят несколько миллионов, а игровые модели — те же самые. У нас он осваивает ту или иную игровую территорию, расширяя свой способ взаимодействия с внешним миром.

Роли, в которые играют люди

Как играют дети? У ребенка в руках всегда есть какой-то простой объект: палочка, кусок глины, камень. Есть роль, которой ребенок его наделяет. Например, подбрасывает объект, как мама подбрасывает его. Он продолжает копировать маму, когда наряжает, кормит, наказывает свои игрушки. Есть ребенок и есть кто-то больший — некая творческая сила, которая искусно проводит эту палочку или кусочек глины сквозь драматургию. И есть наслаждение этим процессом. Таким образом мы получаем три составных ингредиента любой игры: есть то, что смотрит (потенциал пространства), то, что играет (некая творческая мощь), и весь расклад игровых ингредиентов, ролевых функций.

В каждом из нас живет огромное количество ролей. Как только мы начинаем наводить резкость на себя, мы это понимаем. С папой мы одни, с мамой — другие. С детьми, с соратниками, с боссом, с полицейским, который остановил нас за превышение скорости, мы абсолютно разные. Но каждый из нас — атомная бомба, внутри каждого — просто кладезь невероятных проявлений, которые мы всячески сдерживаем. А их не надо сдерживать, наоборот, их надо задействовать. И второй вопрос — а кто переключает каналы, кто перебрасывает с одной роли на другую?

«Я устал, ни на что нет энергии. Все достало. Чего ради?». Так звучит основной тренд времени. Человек, который осознает себя как целостного, знает свой источник энергии. Из этой точки могут идти поступки невероятной силы, а их исполнитель становится центром притяжения для людей вокруг. В этой точке он бесстрашен, не боится будущего и способен творить. И естественным образом возникает радость, которая помогает находить удивительно глубокие смыслы в происходящем вокруг. Ты исполнен радости и начинаешь ее разбрызгивать.
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