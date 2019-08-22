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"Мемориал"
23.08 14:47 |  число просмотров 135
(«Медуза»)

После задержания настаивайте, что участвовали в мирной акции протеста. Или отказывайтесь от дачи показаний

Перед подачей жалобы в ЕСПЧ вам предстоит преодолеть три «уровня» в России. Сразу после задержания вы окажетесь в отделе полиции (это первый уровень). Затем вас будут судить в районном суде (это второй уровень). Потом вы подадите апелляционную жалобу в суд своего региона, например в Мосгорсуд (это третий уровень).

В отделении полиции у вас есть два варианта:

  • Если нужно время на раздумье, отказаться от показаний. Тогда в бланке для объяснений, который вам выдадут в ОВД, так и нужно написать: «От дачи объяснений отказываюсь на основании статьи 51 Конституции».
  • Если вы уже решили жаловаться в ЕСПЧ, нужно написать: «Я принимал участие в мирной публичной акции. Виновным в правонарушении себя не признаю. Задержание считаю незаконным».

В любом случае обратите внимание на время задержания и освобождения, указанное в протоколе о задержании. Если оно не соответствует реальному, укажите на это. Не забудьте также перечеркнуть незаполненную часть протокола, чтобы кто-то не дописал что-то за вас.

Полицейские дают для подписания уже готовый протокол. Заставить их переделать его нереально, поэтому просто опишите там, где есть место, свою версию событий в пространстве для пояснений. Обязательно заберите копию протокола.

Попросите юристов помочь с судебным разбирательством. Если вам грозит арест, не ходите в суд

Из полиции дело направят в суд, который решит, какое наказание вам назначить. В принципе, с «митинговым» делом можно справиться и самостоятельно, но лучше все же обратиться в одну из правозащитных организаций. Юристы «ОВД-Инфо», «Апологии протеста», «Открытой России», «Руси сидящей» сначала помогут вам с судебным разбирательством, а потом — подготовить жалобу в ЕСПЧ. Они работают бесплатно.

Если на вас составили протокол по статье, предполагающей арест в качестве одного из наказаний, то в суд разумнее не ходить. В этом случае вас смогут приговорить только к штрафу. Вместо себя на заседание нужно отправить кого-нибудь, выдав нотариальную доверенность (вот образец). Присутствие представителя важно для жалобы в ЕСПЧ.

Если вас обвиняют по статье, предполагающей только штраф, можете прийти в суд сами — в одиночку или со своим защитником. Доверенность в этом случае оформлять не требуется — достаточно ходатайства о допуске защитника.

Если вас везут в суд прямо из ОВД, выбора — ходить в суд или нет — уже не будет. В такой ситуации подготовиться к суду самостоятельно человеку будет сложно. В первую очередь имеет смысл рассчитывать на защитников, предоставляемых правозащитными организациями (то же «ОВД-Инфо»), или на своего защитника (например, адвоката или друга).

Если защитника нет, и вы чувствуете себя неуверенно, пишите отказ по 51-й статье — это самое простое. Если вас приговорили к аресту, главное, чтобы к этому моменту о вас уже знали правозащитники: тогда они помогут с апелляцией и дальнейшим разбирательством.

Будьте готовы, что суд вы проиграете. Но для ЕСПЧ важно заявить все необходимые ходатайства и подать апелляцию
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