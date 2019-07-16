Нервозность элит становится все более очевидной. Не слишком устрашающие макроэкономические показатели, тем не менее, указывают на отсутствие в госкапиталистической системе иных источников развития, кроме государства. А государство в том виде, в каком оно сложилось сегодня, способно лишь подстегнуть краткосрочный рост за счет массированных бюджетных инвестиций. При этом, залезая все глубже в карман гражданам, государство в то же время готово снабжать налоговыми льготами приближенных госолигархов вроде Игоря Сечина. Это не просто не слишком вежливо по отношению к налогоплательщикам. На такой модели далеко не уедешь – отсюда и волнение финансово-экономических элит.

В свою очередь, силовой истеблишмент фрустрирован не меньше: кто-то получил «ранение» от дела Голунова, для иных межвидовая борьба силовиков выливается в «каминг-аут» высокопоставленных эфэсбэшников с их миллионами и последующим препровождением в исправительные учреждения.

«Единая Россия» выглядит зачумленной территорией, которую кандидаты на выборах разных уровней стараются обходить стороной, как остров с лепрозориями. Все с надеждой посматривают в сторону Кремля, но из этого замка никаких намеков на что-либо не исходит.



Единственный человек, спокойный, как царь горы, — это сам глава государства, который иногда, впрочем, тоже раздражается, и демонстрирует примеры мелкой политической моторики – ручного управления («Не каждый же месяц прямую линию проводить?», — интересовался он у правительства в начале июля). Главное же – он совершенно не похож на хромую утку, с какой стороны ни посмотри.

Отсюда – череда предположений по поводу того, какой механизм будет выбран для того, чтобы сохранить Владимира Путина у власти. Это сугубо верхушечная история, здесь никто не учитывает наличие таких факторов, как настроения населения, общественное мнение, гражданское общество. В сущности, интерес «верхов» — въехать в 2024-й на действующем президенте. Причем этот интерес распространяется и на молодых (или сравнительно молодых) технократов: другого босса у них пока тоже нет и все эти «лидеры России» ориентируются исключительно на одного лидера.

В конце концов, это нормально для автократических режимов: никто не знал, например, есть ли жизнь после каудильо в Испании, и поэтому, несмотря на наличие вариантов транзита и неизбежность физического исчезновения Франко, его биологическую жизнь, а значит, политическую, пытались поддерживать до последнего, пока дочь диктатора не потребовала, наконец, прекратить его мучения и отключить от аппаратуры жизнеобеспечения.