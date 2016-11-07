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Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Его обвиняют в попытке распространения наркотиков. Редакция «Медузы», представители российского и международного журналистского сообщества считают, что Голунова преследуют в связи с его профессиональной деятельностью. Статьи Ивана, опубликованные на «Медузе», обладают высокой общественной значимостью; герои его текстов могут быть причастны к преследованию. Поэтому мы открываем доступ к расследованиям Голунова по лицензии Creative Commons CC BY: это значит, что вы можете перепечатывать их в своем издании, на своем сайте, в своем блоге на любой из платформ — не спрашивая нашего разрешения. Только укажите, что их автор — корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов.
До «Медузы» Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С сегодняшнего дня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons.
Внимание! На фотографии, автором которых указан не Иван Голунов, это не распространяется; на инфографику — распространяется.
Главные расследования Ивана Голунова на «Медузе»
- «Христианского государства» не существует. Но за ним, возможно, стоит ФСБ. «Медуза» рассказывает, что такое «Христианское государство» — и как развивалась история внецерковных православных фундаменталистов-радикалов в России. За этот текст авторский коллектив с участием Ивана Голунова получил премию «Редколлегия».
- Липы за 200 тысяч: как и зачем сажают деревья на Тверской — и стоят ли они заплаченных за них денег. Любимая тема расследований Ивана — расходы московской мэрии на благоустройство. В ноябре 2016 года на Тверской улице в Москве высадили липы — несмотря на то, что в городе уже шел снег. Иван выяснил, почему деревья сажают в ноябре, как их стоимость для городского бюджета за несколько недель упала вдвое, кто занимается новой фазой озеленения и зачем закупать липы в Германии.
- Москва закупила гирлянды для Тверской по два миллиона рублей. Они стоят в пять раз дешевле. Закупочная цена одного из самых заметных декорационных элементов новогоднего оформления Москвы в 2017 году — гирлянд на Тверской в форме фужеров — была завышена приблизительно в пять раз, а появились они на несколько дней раньше, чем был заключен контракт на их установку.
- Фужеры от братьев Ротенбергов. Кто заработал на новогоднем оформлении Москвы. Расходы московского бюджета на новогоднее оформление города в 2017 году увеличились более чем в десять раз: на обновление праздничной иллюминации, световые инсталляции и прочие украшения столица потратила в общей сложности почти семь миллиардов рублей. Иван Голунов внимательно изучил, как, кому и на что пошли деньги, — и выяснил, сколько стоили сани Деда Мороза, как елки на московских площадях связаны с благоустроителями центральных улиц и какое отношение к этому имеют братья Борис и Аркадий Ротенберги.
- Завхоз против порно «Медуза» нашла человека, из-за которого в России заблокировали Pornolab, Brazzers, MDK и десятки других ресурсов. Житель Тольятти и сотрудник Тольяттинского государственного университета Руслан Охлопков — один из самых активных борцов с порнографией и «безнравственностью» в российском интернете. По заявлениям тольяттинского активиста, который также является аккредитованным экспертом Роскомнадзора, блокировали Pornolab и Brazzers, сообщество MDK и еще почти сотню менее популярных сайтов и сообществ «ВКонтакте». Иван Голунов установил личность Охлопкова, а также выяснил, какими методами его организация «Политическая практика» борется против журнала Maxim, куклы «Барби» и фильма «Горько» — и как на их жалобы реагируют правоохранительные органы.
- Одна абсолютно счастливая деревня. Как близкие Вячеслава Володина благоустраивают села, зарабатывают на майонезе и становятся святыми. Родившийся в cаратовской деревне Вячеслав Володин сделал большую политическую карьеру в Москве. Сначала был одним из лидеров парламентской фракции «Единой России», потом работал в аппарате правительства, затем курировал внутреннюю политику в администрации президента (именно с Володиным принято связывать жесткую борьбу с оппозицией после протестов 2011–2012 годов), а теперь вернулся в Думу, где был избран спикером. Сопутствовал Володину и финансовый успех: в 2016-м в его предвыборной декларации фигурировали почти 540 миллионов рублей на счетах в российских банках. При этом, как обнаружил Голунов, пока Володин двигался по карьерной лестнице, его саратовские друзья и земляки строили успешные бизнесы и получали госконтракты, женщина, которую в СМИ называют матерью Володина, вложила сотни миллионов рублей в благоустройство двух смоленских деревень, а родственников политика причислили к лику святых.
- Кто придумал реновацию. Московские власти планировали массовую программу сноса три года, а потом решили сделать ее политическим проектом. Как выяснил Голунов, масштабная московская программа реновации планировалась еще с 2014 года, а ее конкретные очертания были представлены мэру Москвы Сергею Собянину еще в августе — сентябре 2016-го. Превратить реновацию в политический проект с голосованием за снос и большой медиакампанией придумала тогдашний вице-мэр Анастасия Ракова — именно поэтому зимой 2017 года Собянин и его заместители сделали вид, что запускают программу сноса из-за инициативы снизу.
- Пентхаус размером с два «Елисеевских». Как семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова заработала миллиарды и купила на них особняки и квартиры. Расследование Ивана о том, как политический долгожитель московской мэрии, начальник по ЖКХ Петр Бирюков, он же любимый персонаж расследований Голунова, скупил для своей семьи девять пентхаусов в элитном жилом комплексе.