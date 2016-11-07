Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Его обвиняют в попытке распространения наркотиков. Редакция «Медузы», представители российского и международного журналистского сообщества считают, что Голунова преследуют в связи с его профессиональной деятельностью. Статьи Ивана, опубликованные на «Медузе», обладают высокой общественной значимостью; герои его текстов могут быть причастны к преследованию. Поэтому мы открываем доступ к расследованиям Голунова по лицензии Creative Commons CC BY: это значит, что вы можете перепечатывать их в своем издании, на своем сайте, в своем блоге на любой из платформ — не спрашивая нашего разрешения. Только укажите, что их автор — корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов.

До «Медузы» Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С сегодняшнего дня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons.

Внимание! На фотографии, автором которых указан не Иван Голунов, это не распространяется; на инфографику — распространяется.

Главные расследования Ивана Голунова на «Медузе»