  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжет по теме
Мы - Иван Голунов
Мы - Иван Голунов
10.06 21:01 | число просмотров 487 число постов 19
Акции в поддержку Ивана Голунова проходят по всей стране. У здания на Петровке-38 продолжаются пикеты за свободу Голунова. 10 июня газеты "Коммерсантъ", "Ведомости" и РБК выходят с одинаковыми первыми полосами.
 
Сюжеты
Блогеры против: Мегафон
30.05 число просмотров 33595 число записей 88
 
Гибель Доренко
11.05 число просмотров 1983 число записей 28
 
Слуга народа
22.04 число просмотров 2833 число записей 21
 
Дебаты Зеленского и Порошенко
20.04 число просмотров 1253 число записей 12
 
Арест Ишаева
3.04 число просмотров 1779 число записей 5
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Храм раздора
18.05 число просмотров 1896 число записей 30
 
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
6.06 число просмотров 1855 число записей 18
 
Мертвый коммерсантъ
23.05 число просмотров 1138 число записей 19
 
С новым президентом, Украина!
22.05 число просмотров 1096 число записей 8
 
Террористы в Москве
29.05 число просмотров 679 число записей 5
 
Прислать свою ссылку
Мы призываем всех перепечатывать полные тексты расследований Ивана Голунова
Мы призываем всех перепечатывать полные тексты расследований Ивана Голунова
Иван Голунов
10.06 21:35 |  число просмотров 103
(«Медуза»)

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Его обвиняют в попытке распространения наркотиков. Редакция «Медузы», представители российского и международного журналистского сообщества считают, что Голунова преследуют в связи с его профессиональной деятельностью. Статьи Ивана, опубликованные на «Медузе», обладают высокой общественной значимостью; герои его текстов могут быть причастны к преследованию. Поэтому мы открываем доступ к расследованиям Голунова по лицензии Creative Commons CC BY: это значит, что вы можете перепечатывать их в своем издании, на своем сайте, в своем блоге на любой из платформ — не спрашивая нашего разрешения. Только укажите, что их автор — корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов.

До «Медузы» Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С сегодняшнего дня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons.

Внимание! На фотографии, автором которых указан не Иван Голунов, это не распространяется; на инфографику — распространяется.

Главные расследования Ивана Голунова на «Медузе»

  • «Христианского государства» не существует. Но за ним, возможно, стоит ФСБ. «Медуза» рассказывает, что такое «Христианское государство» — и как развивалась история внецерковных православных фундаменталистов-радикалов в России. За этот текст авторский коллектив с участием Ивана Голунова получил премию «Редколлегия».
  • Липы за 200 тысяч: как и зачем сажают деревья на Тверской — и стоят ли они заплаченных за них денег. Любимая тема расследований Ивана — расходы московской мэрии на благоустройство. В ноябре 2016 года на Тверской улице в Москве высадили липы — несмотря на то, что в городе уже шел снег. Иван выяснил, почему деревья сажают в ноябре, как их стоимость для городского бюджета за несколько недель упала вдвое, кто занимается новой фазой озеленения и зачем закупать липы в Германии. 
  • Москва закупила гирлянды для Тверской по два миллиона рублей. Они стоят в пять раз дешевле. Закупочная цена одного из самых заметных декорационных элементов новогоднего оформления Москвы в 2017 году — гирлянд на Тверской в форме фужеров — была завышена приблизительно в пять раз, а появились они на несколько дней раньше, чем был заключен контракт на их установку.
  • Фужеры от братьев Ротенбергов. Кто заработал на новогоднем оформлении Москвы. Расходы московского бюджета на новогоднее оформление города в 2017 году увеличились более чем в десять раз: на обновление праздничной иллюминации, световые инсталляции и прочие украшения столица потратила в общей сложности почти семь миллиардов рублей. Иван Голунов внимательно изучил, как, кому и на что пошли деньги, — и выяснил, сколько стоили сани Деда Мороза, как елки на московских площадях связаны с благоустроителями центральных улиц и какое отношение к этому имеют братья Борис и Аркадий Ротенберги.
  • Завхоз против порно «Медуза» нашла человека, из-за которого в России заблокировали Pornolab, Brazzers, MDK и десятки других ресурсов. Житель Тольятти и сотрудник Тольяттинского государственного университета Руслан Охлопков — один из самых активных борцов с порнографией и «безнравственностью» в российском интернете. По заявлениям тольяттинского активиста, который также является аккредитованным экспертом Роскомнадзора, блокировали Pornolab и Brazzers, сообщество MDK и еще почти сотню менее популярных сайтов и сообществ «ВКонтакте». Иван Голунов установил личность Охлопкова, а также выяснил, какими методами его организация «Политическая практика» борется против журнала Maxim, куклы «Барби» и фильма «Горько» — и как на их жалобы реагируют правоохранительные органы.
  • Одна абсолютно счастливая деревня. Как близкие Вячеслава Володина благоустраивают села, зарабатывают на майонезе и становятся святыми. Родившийся в cаратовской деревне Вячеслав Володин сделал большую политическую карьеру в Москве. Сначала был одним из лидеров парламентской фракции «Единой России», потом работал в аппарате правительства, затем курировал внутреннюю политику в администрации президента (именно с Володиным принято связывать жесткую борьбу с оппозицией после протестов 2011–2012 годов), а теперь вернулся в Думу, где был избран спикером. Сопутствовал Володину и финансовый успех: в 2016-м в его предвыборной декларации фигурировали почти 540 миллионов рублей на счетах в российских банках. При этом, как обнаружил Голунов, пока Володин двигался по карьерной лестнице, его саратовские друзья и земляки строили успешные бизнесы и получали госконтракты, женщина, которую в СМИ называют матерью Володина, вложила сотни миллионов рублей в благоустройство двух смоленских деревень, а родственников политика причислили к лику святых.
  • Кто придумал реновацию. Московские власти планировали массовую программу сноса три года, а потом решили сделать ее политическим проектом. Как выяснил Голунов, масштабная московская программа реновации планировалась еще с 2014 года, а ее конкретные очертания были представлены мэру Москвы Сергею Собянину еще в августе — сентябре 2016-го. Превратить реновацию в политический проект с голосованием за снос и большой медиакампанией придумала тогдашний вице-мэр Анастасия Ракова — именно поэтому зимой 2017 года Собянин и его заместители сделали вид, что запускают программу сноса из-за инициативы снизу.
  • Пентхаус размером с два «Елисеевских». Как семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова заработала миллиарды и купила на них особняки и квартиры. Расследование Ивана о том, как политический долгожитель московской мэрии, начальник по ЖКХ Петр Бирюков, он же любимый персонаж расследований Голунова, скупил для своей семьи девять пентхаусов в элитном жилом комплексе.
Далее
Посты дня
Я предлагаю вот что...
blogIlya Krasilshchik    10.06 18:01 |  число просмотров 430
Я предлагаю вот что... Дорогие друзья, все, кто делает кучу хорошего в Москве и во всех других российских городах. То, что происходит с Ваней, правда обесценивает вашу работу
 
Государство как атомный реактор
blogGrigory Melkonyants    10.06 17:12 |  число просмотров 411
Государство как атомный реактор Отбивая из рук силовиков каждого невиновного нужно не забывать требовать главного — кардинального изменения системы, при которой возможен преступный произвол. Иначе это будет повторяться много много раз
 
Журналистского образования нет
blogKarina Orlova    10.06 09:38 |  число просмотров 758
Журналистского образования нет Денис Новожилов. Автор фейкового сюжета т/к «Россия-24» про «нетрезвого» И.Голунова, торговавшего латвийской наркотой.
 
ВГТРК, остановитесь!
blogMarina Litvinovich    9.06 15:39 |  число просмотров 793
ВГТРК, остановитесь! Вы переходите черту. Вы сейчас становитесь на сторону большого зла, занимаясь вот такими репортажами и фальсификациями
 
Предчувствие неизбежности катастрофы
blogmaster_pera    9.06 15:33 |  число просмотров 964
Предчувствие неизбежности катастрофы Путаница в словах и справках, неуверенные и даже растерянные комментарии полицейских, твердящих заученные мантры о наличии доказательной базы вины Голунова, - весь этот жалкий лепет оправданий пополам с околесицей и невнятицей происходит от предчувствия неизбежности катастрофы
 
все записи

Выбор редактора
Я, кажется, нашла доказательства его невиновности
blogkpotupchik    8.06 15:44 |  число просмотров 761
Я, кажется, нашла доказательства его невиновности Внимательно изучала просочившиеся вчерашние протоколы, а теперь соотнесла их с сегодняшним постановлением о привлечении Голунова в качестве обвиняемого
 
Рискуя вызвать ненависть сразу всех, все-таки скажу
www.facebook.com    8.06 13:58 |  число просмотров 780
Рискуя вызвать ненависть сразу всех, все-таки скажу Я бы не спешил так в истории с Иваном Голуновым. МВД слишком уверено в себе
 
Про "разумных и взвешенных"
blogMarina Litvinovich    8.06 13:50 |  число просмотров 614
Про "разумных и взвешенных" Алё!!!! От кого вы ждете "представления доказательств"? От следствия? От ментов? От суда? Они у нас что, светочи разума, истины и неподкупности? "Представят обществу" - кому-кому???
 
Ой, вы, лапти, да лапти мои!
blogДмитрий ПЕтров    1.06 19:48 |  число просмотров 1806
Ой, вы, лапти, да лапти мои! Ирина Яровая призвала россиян 12 июня надеть национальные костюмы, чтобы так отметить День России. Она, видно, думает, что русский народный костюм - это тот, в котором плясал советский ансамбль "Березка" - кокошники, сапожки, ленты, бусы да красный сарафан. Но это - от незнания
 
События
Храм раздора
18.05 |  число просмотров 1896
Храм раздора
Противники строительства церкви св. Екатерины в центре Екатеринбурга встретились с мэром города Александром Высокинским. Они требовали проведения референдума, но мэр обещал только “опрос с элементами референдума”, сославшись на дороговизну и заявив, что референдум требует длительной подготовки.
все записи
Кино
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
6.06 |  число просмотров 1855
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
Кампания НВО сняла мини-сериал "Чернобыль" об ужасных масштабах катастрофы на АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.
все записи
Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 3314
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
все записи
Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 1138
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
все записи
Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 7171
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012