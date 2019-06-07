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В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов
В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов
Галина Тимченко, Иван Колпаков
7.06 11:49 |  число просмотров 174
(«Медуза»)

В Москве задержан наш коллега и друг, корреспондент «Медузы» Иван Голунов. У него при себе и дома якобы нашли наркотики: следователь заявил о «покушении на сбыт». Голунов успел сообщить через друзей, что ему подбросили два пакета с неизвестным веществом. По словам Голунова, ему не дали воспользоваться телефоном и вызвать адвоката. Следователь связался с подругой Голунова, корреспондентом «Русской службы Би-Би-Си» Светланой Рейтер примерно через 14 часов после задержания, глубокой ночью.

Позднее Иван вместе с адвокатом просил взять у него смывы рук и срезы ногтей — это экспертиза, которая может подтвердить или опровергнуть контакт с наркотическими веществами. В этом ходатайстве было отказано. Ивана били при задержании и в отделении полиции; вместе с адвокатом он просил вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. В этом им тоже было отказано.
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Я предлагаю вот что... Дорогие друзья, все, кто делает кучу хорошего в Москве и во всех других российских городах. То, что происходит с Ваней, правда обесценивает вашу работу
 
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Журналистского образования нет
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Журналистского образования нет Денис Новожилов. Автор фейкового сюжета т/к «Россия-24» про «нетрезвого» И.Голунова, торговавшего латвийской наркотой.
 
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blogmaster_pera    9.06 15:33 |  число просмотров 964
Предчувствие неизбежности катастрофы Путаница в словах и справках, неуверенные и даже растерянные комментарии полицейских, твердящих заученные мантры о наличии доказательной базы вины Голунова, - весь этот жалкий лепет оправданий пополам с околесицей и невнятицей происходит от предчувствия неизбежности катастрофы
 
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Я, кажется, нашла доказательства его невиновности
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Я, кажется, нашла доказательства его невиновности Внимательно изучала просочившиеся вчерашние протоколы, а теперь соотнесла их с сегодняшним постановлением о привлечении Голунова в качестве обвиняемого
 
Рискуя вызвать ненависть сразу всех, все-таки скажу
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Рискуя вызвать ненависть сразу всех, все-таки скажу Я бы не спешил так в истории с Иваном Голуновым. МВД слишком уверено в себе
 
Про "разумных и взвешенных"
blogMarina Litvinovich    8.06 13:50 |  число просмотров 615
Про "разумных и взвешенных" Алё!!!! От кого вы ждете "представления доказательств"? От следствия? От ментов? От суда? Они у нас что, светочи разума, истины и неподкупности? "Представят обществу" - кому-кому???
 
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