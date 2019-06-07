В Москве задержан наш коллега и друг, корреспондент «Медузы» Иван Голунов. У него при себе и дома якобы нашли наркотики: следователь заявил о «покушении на сбыт». Голунов успел сообщить через друзей, что ему подбросили два пакета с неизвестным веществом. По словам Голунова, ему не дали воспользоваться телефоном и вызвать адвоката. Следователь связался с подругой Голунова, корреспондентом «Русской службы Би-Би-Си» Светланой Рейтер примерно через 14 часов после задержания, глубокой ночью.

Позднее Иван вместе с адвокатом просил взять у него смывы рук и срезы ногтей — это экспертиза, которая может подтвердить или опровергнуть контакт с наркотическими веществами. В этом ходатайстве было отказано. Ивана били при задержании и в отделении полиции; вместе с адвокатом он просил вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. В этом им тоже было отказано.