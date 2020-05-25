Я поделюсь мыслью или догадкой, которая все чаще одолевает меня в наблюдениях за Системой власти в стране. Я стал сомневаться в том, что правильно видел тот транзит путинской власти, о котором многими, да и мной столько сказано. Мы ошибочно рассматриваем происходящее в РФ через очки внутренней политики. Транзит кажется нам связанным с остальным миром лишь косвенно, когда завершится.



Сегодня я смотрю на это не так. Миф о преемнике В рассуждениях о путинском транзите есть ряд ловушек, куда ум попадает, еще толком не начав задумываться. Главная ловушка — персоналистская: миф о «преемнике». Эта ловушка не с одним дном, а с несколькими. В умах прочно засел прецедент ельцинского проекта «Преемник». Кроме того, что он к нам не приложим (об этом дальше), он диктует иллюзию управляемого транзита власти. Ельцинское преемничество воздвигло целую машину руководства медиаполитикой, под власть которой в конце концов и попало. Но не все преемства были управляемыми проектами — горбачевское пришло к коллапсу. И самое главное: идея преемника Путина исходит из приоритетности внутренней политики для власти. А это уже не так. Машина эскалаций Что же такое путинский транзит? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся к другой теме — к кремлевской машине эскалаций на мировой арене. Ее атаки иррациональны, абсурдны по рискованности и дилетантизму. Даже риторика о «пиратствующей России» кажется лестной: пиратство — квалифицированная профессия, требующая познаний в межконтинентальных коммуникациях, морском бое и страховании рисков. Ничего такого мы не ждем от Кремля. Мы видим странные эксцессы Системы внутри страны и на мировой арене. Опаснейшие международные эскалации. Видим политику, где трудно выявить некий курс, и по многим признакам она похожа на спонтанный процесс. Но процесс чего именно?