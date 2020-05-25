  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Блогеры против: Мегафон
30.05 число просмотров 33422 число записей 88
 
Слуга народа
22.04 число просмотров 2718 число записей 21
 
Дебаты Зеленского и Порошенко
20.04 число просмотров 1175 число записей 12
 
Арест Ишаева
3.04 число просмотров 1711 число записей 5
 
Блогеры против: Победа
1.04 число просмотров 8704 число записей 12
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Гибель Доренко
11.05 число просмотров 1704 число записей 28
 
Храм раздора
18.05 число просмотров 1608 число записей 30
 
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
29.05 число просмотров 1071 число записей 12
 
С новым президентом, Украина!
22.05 число просмотров 821 число записей 8
 
Мертвый коммерсантъ
23.05 число просмотров 821 число записей 19
 
Прислать свою ссылку
Транзит, да не тот
Транзит, да не тот
Глеб Павловский
25.05 21:54 |  число просмотров 323
(«The New Times»)
Я поделюсь мыслью или догадкой, которая все чаще одолевает меня в наблюдениях за Системой власти в стране. Я стал сомневаться в том, что правильно видел тот транзит путинской власти, о котором многими, да и мной столько сказано. Мы ошибочно рассматриваем происходящее в РФ через очки внутренней политики. Транзит кажется нам связанным с остальным миром лишь косвенно, когда завершится.

Сегодня я смотрю на это не так.

 

Миф о преемнике

В рассуждениях о путинском транзите есть ряд ловушек, куда ум попадает, еще толком не начав задумываться. Главная ловушка — персоналистская: миф о «преемнике». Эта ловушка не с одним дном, а с несколькими.

В умах прочно засел прецедент ельцинского проекта «Преемник». Кроме того, что он к нам не приложим (об этом дальше), он диктует иллюзию управляемого транзита власти. Ельцинское преемничество воздвигло целую машину руководства медиаполитикой, под власть которой в конце концов и попало. Но не все преемства были управляемыми проектами — горбачевское пришло к коллапсу.

И самое главное: идея преемника Путина исходит из приоритетности внутренней политики для власти. А это уже не так.

Машина эскалаций

Что же такое путинский транзит? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся к другой теме — к кремлевской машине эскалаций на мировой арене. Ее атаки иррациональны, абсурдны по рискованности и дилетантизму.

Даже риторика о «пиратствующей России» кажется лестной: пиратство — квалифицированная профессия, требующая познаний в межконтинентальных коммуникациях, морском бое и страховании рисков. Ничего такого мы не ждем от Кремля. Мы видим странные эксцессы Системы внутри страны и на мировой арене. Опаснейшие международные эскалации. Видим политику, где трудно выявить некий курс, и по многим признакам она похожа на спонтанный процесс. Но процесс чего именно?
Далее
Посты дня
Чернобыль, сериал и жизнь. В жизни было подлее
blognikitich    31.05 12:00 |  число просмотров 448
Чернобыль, сериал и жизнь. В жизни было подлее В сериале "Чернобыль" персонаж, изображающий академика Легасова - хороший человек. Однако в реальности было не совсем так: посмотрите видео, как академик Легасов радостно рассказывает ликвидаторам, что радиация это даже полезно в небольших дозах. Стимулирует
 
Студенты в шоке
www.facebook.com    30.05 22:34 |  число просмотров 299
Студенты в шоке Вчера я написала в твиттере, что была приглашена в студенческую программу Высшей школы экономики, но получила сообщение, что за два дня до съемок руководство ВШЭ решило закрыть проект
 
В России ЕГЭ
www.facebook.com    30.05 19:51 |  число просмотров 563
В России ЕГЭ Посмотрите, как следят за участниками ЕГЭ...
 
"Спросят, почему коленки разбиты — скажешь, молился"
blogDmitry Gudkov    29.05 00:21 |  число просмотров 784
"Спросят, почему коленки разбиты — скажешь, молился" Подсоединили провода к большим пальцам ног и включили динамо-машину. Даже ничего не спрашивали. Я ощутил ток примерно до колена. Такое ощущение, как будто сдирают кожу
 
Список литературы, который выдали в светской российской школе для летнего чтения
blogOlga Prokhorova    28.05 23:59 |  число просмотров 827
Список литературы, который выдали в светской российской школе для летнего чтения Что это за библиотека маленького схимника? Антология житийной литературы для начинающих послушников? Очерки бурсы? Зачем маленькому ёжику монах Лазарь и тайные глаголы?
 
все записи

Выбор редактора
Будет доктор
blogMaxim Kononenko    26.05 22:05 |  число просмотров 1149
Будет доктор Вы не поверите, но я был на защите диссертации Катерины Тихоновой. Девушка свободно ориентируется в биологии, физиологии, высшей математике, электротехнике. И еще и объясняет так, что лично мне всё, в общем, понятно
 
Вот так выглядит халатность наземных служб
www.facebook.com    24.05 21:19 |  число просмотров 1473
Вот так выглядит халатность наземных служб Сегодня утром при подготовке к вылету самолета Сухой Суперджет рейсом Москва — Ижевск кто-то забыл отцепить трос заземления. Когда «Суперджет» подлетал к Ижевску и пилоты раскрыли шасси, трос заземления размотался и стал биться о фюзеляж
 
Посмотрите как пылает магистральный газопровод в Пермском крае!
www.facebook.com    24.05 15:27 |  число просмотров 1110
Посмотрите как пылает магистральный газопровод в Пермском крае! Любая такая труба в Тамбове, Сургуте, Красноярске, Подмосковье, Томске, Перми - "игра" в рулетку! Нефтегазовые компании увеличивают свою прибыль, но при этом не озадачиваются реальной социальной ответственностью: на "кону" жизни тысяч людей!
 
Как разгоняют демонстрации в Израиле
www.facebook.com    22.05 12:19 |  число просмотров 2081
Как разгоняют демонстрации в Израиле Израильская полиция научилась разгонять демонстрации с помощью оголенных женщин
 
События
Гибель собора
16.04 |  число просмотров 1430
Гибель собора
В результате пожара в соборе Парижской Богоматери, продолжавшегося более 12 часов, сгорели практически вся крыша и шпиль Нотр-Дама. Макрон обещает, что собор будет восстановлен.
все записи
Кино
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
29.05 |  число просмотров 1071
Сериал "Чернобыль": надо смотреть
Кампания НВО сняла мини-сериал "Чернобыль" об ужасных масштабах катастрофы на АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.
все записи
Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 3277
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
все записи
Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 821
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
все записи
Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 7105
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012