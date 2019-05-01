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"Сталингулаг" больше не аноним: "Как писал, так и буду"
"Сталингулаг" больше не аноним: "Как писал, так и буду"
Редакция
2.05 13:02 |  число просмотров 499
(«BBC»)


Би-би-си встретилась c самым популярным Telegram-блогером России - владельцем канала "Сталингулаг", который до недавних пор был анонимным. Впервые на просьбу представиться Александр Горбунов ответил: "Я - автор "Сталингулага".

"Если вдруг я не приеду к 12:00, значит, это произошло не по моей воле", - написал Александр Горбунов корреспонденту Би-би-си.

Тем не менее к 11:00, согласно договоренности, у редакции появился большой микроавтобус. Водитель опустил на землю складной металлический пандус; до редакции Александру помогла добраться жена.

По дороге за микроавтобусом следовал белый "Форд", рассказывает Горбунов. Слежку он связывает с событиями последних дней — загадочными визитами правоохранительных органов к его родителям и родственникам.

Горбунову 27 лет, но он говорит негромким голосом человека, привыкшего, что его слушают. Начитанный, образованный, одетый как профессор европейского университета, Горбунов производит впечатление уверенного и сдержанного человека.

Однако в своем Telegram-канале он создает прямо противоположный образ: так, самое популярное трехбуквенное обсценное слово встречается в его постах как минимум 69 раз, пятибуквенное - 44 раза. В разговоре с Би-би-си - ни разу.
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