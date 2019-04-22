В понедельник, 22 апреля Совет Федерации одобрил закон «Об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети». К проекту прикрепилось несколько сокращенных названий, причем государственные и прокремлевские медиа предпочитают писать «о надежном рунете», тогда как независимые — «о суверенном».

Официально проект внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой.

Бывшие высокопоставленные чиновники, долгое время работавшие в Минкомсвязи, рассказали, кто на самом деле стоял за разработкой этого закона, как развивался проект, как убеждали в его необходимости Кремль, и кто лоббировал его принятие.

Настоящее Время приводит анонимный монолог одного из чиновников, занимавшего высокий пост в Минкомсвязи и дополняет его рассказ репликами второго бывшего чиновника, работавшего в том же министерстве, а также нескольких экспертов.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на запрос Настоящего Времени оперативно не ответили.