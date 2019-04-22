— Идея суверенного интернета то пропадала, то возникала снова. Когда в 2014 году случился Крым и начался конфликт на Востоке Украины, провели заседание Совбеза. Там этот вопрос обсуждался. После этого появился определенный набор поручений. Нужно было что-то придумать для защиты интернета. А то ведь санкции, все плохо, завтра отключат нас от внешнего мира.
Мы пришли к единственной модели угроз, которая для нас является критичной. Это модель, при которой нас лишают доступа к DNS-серверам: зоны ру и другие запросы с нашей территории перестают обрабатываться серверами TCP/IP (один из основных протоколов передачи данных интернета, предназначенный для управления передачей данных — НВ). Не будет единого адресного пространства — мы не сможем обращаться к сайтам.
Критики закона о суверенном интернете говорят, что ни одну страну еще не отключали от интернета извне. Но были прецеденты в Сирии и Египте. Перерывы в связности были, и они были системными. Это не сервер на территории страны упал. Мы не знаем, что являлось причиной. Я считаю, что внешнее вмешательство было. Но даже если и не было: то, что никогда не происходило, может произойти.