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Законы о фейках и оскорблении власти
Законы о фейках и оскорблении власти
8.03 18:08 | число просмотров 1661 число постов 9
Госдума приняла в третьем чтении законопроекты Андрея Клишаса о неуважении к власти и обществу и фейковых новостях. Они прежде всего будут направлены против тех, кто критикует власть в интернете и оппозиционных СМИ
 
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Кто и как придумал «суверенный рунет». Рассказы инсайдеров
Кто и как придумал «суверенный рунет». Рассказы инсайдеров
Ольга Бешлей, Елизавета Нестерова, Дмитрий Трещанин
22.04 18:15 |  число просмотров 346
(«Настоящее время»)

В понедельник, 22 апреля Совет Федерации одобрил закон «Об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети». К проекту прикрепилось несколько сокращенных названий, причем государственные и прокремлевские медиа предпочитают писать «о надежном рунете», тогда как независимые — «о суверенном».

Официально проект внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой.

Бывшие высокопоставленные чиновники, долгое время работавшие в Минкомсвязи, рассказали, кто на самом деле стоял за разработкой этого закона, как развивался проект, как убеждали в его необходимости Кремль, и кто лоббировал его принятие.

Настоящее Время приводит анонимный монолог одного из чиновников, занимавшего высокий пост в Минкомсвязи и дополняет его рассказ репликами второго бывшего чиновника, работавшего в том же министерстве, а также нескольких экспертов.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на запрос Настоящего Времени оперативно не ответили.

Торговля страхом

— Идея суверенного интернета то пропадала, то возникала снова. Когда в 2014 году случился Крым и начался конфликт на Востоке Украины, провели заседание Совбеза. Там этот вопрос обсуждался. После этого появился определенный набор поручений. Нужно было что-то придумать для защиты интернета. А то ведь санкции, все плохо, завтра отключат нас от внешнего мира.

Мы пришли к единственной модели угроз, которая для нас является критичной. Это модель, при которой нас лишают доступа к DNS-серверам: зоны ру и другие запросы с нашей территории перестают обрабатываться серверами TCP/IP (один из основных протоколов передачи данных интернета, предназначенный для управления передачей данных — НВ). Не будет единого адресного пространства — мы не сможем обращаться к сайтам.

Критики закона о суверенном интернете говорят, что ни одну страну еще не отключали от интернета извне. Но были прецеденты в Сирии и Египте. Перерывы в связности были, и они были системными. Это не сервер на территории страны упал. Мы не знаем, что являлось причиной. Я считаю, что внешнее вмешательство было. Но даже если и не было: то, что никогда не происходило, может произойти.
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