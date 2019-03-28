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Связанный с Ролдугиным фонд бесплатно получил почти полкилометра пляжа в Сочи
Связанный с Ролдугиным фонд бесплатно получил почти полкилометра пляжа в Сочи
Редакция
29.03 15:01 |  число просмотров 357
(«Новая газета»)

Законодательное собрание Краснодарского края одобрило передачу пляжа в Имеретинской низменности города Сочи образовательному фонду «Талант и успех», сказано в материалах регионального парламента.

Инициативу о передаче территории внес на рассмотрение Заксобрания губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Территория в 435 метров будет передана фонду с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2024 года.

В пояснительной записке к документу указано, что договор безвозмездного пользования с «Талантом и успехом» решили заключить, так как он выявляет и поддерживает детей, проявивших выдающиеся способности, и помогает им в получении как общего, так и дополнительного образования.
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