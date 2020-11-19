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Дворцы под охраной
Дворцы под охраной
Роман Анин
19.11 11:56 |  число просмотров 856
(«Новая газета»)

предисловие
 

В YouTube есть телесюжет 1999 года об одном из первых зарубежных визитов Владимира Путина как руководителя страны. Он прилетел в столицу Финляндии Хельсинки исполняющим обязанности председателя правительства, а по сути, — преемником первого президента России Бориса Ельцина.

«В зарубежных визитах, а это был всего второй, Путина преследует какой-то рок. Была скомкана поездка в Новую Зеландию, — тогда произошел взрыв дома на Каширском шоссе. В этот раз, когда премьер еще находился в самолете, в Хельсинки пришла весть о многочисленных жертвах в Грозном в результате взрывов, приписываемых российским ракетам», — с такой немыслимо смелой фразы (по меркам сегодняшнего российского телевидения) начинается сюжет.

В той поездке Владимира Путина сопровождали три малозаметных человека. Они старались держаться в тени, но одновременно ни на секунду не выпускали из вида будущего президента России.

Тогда, в 1999-м, и на протяжении почти всего времени, что Владимир Путин управляет страной, об этих загадочных людях ничего не было известно широкой публике, хотя все эти годы они охраняли его сон и покой, не давали утонуть в океане и даже отпугивали диких зверей в лесу.

Спустя 20 лет эти люди вышли из тени и сформировали сегодня новый политический и силовой клан, всецело преданный только президенту.

«Новая газета» совместно с Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) рассказывает историю прихода к власти и обогащения «личной гвардии» Владимира Путина — сотрудников его службы безопасности.

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