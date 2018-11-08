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Повар со своими тараканами
Повар со своими тараканами
Денис Коротков
8.11 23:16 |  число просмотров 130
(«Новая газета»)
Человек, который стоял у истоков медиаимперии Евгения Пригожина — Андрей Михайлов, — мастер черного пиара, организатор провокаций против Forbes и других средств массовой информации, «папа всех троллей из Ольгино», дал интервью «Новой газете». Он подробно рассказал о том, кто и как атаковал бизнесменов из числа конкурентов «кремлевского повара» и журналистов разных изданий. В конце 2013 года Михайлова отстранили от дел: у заказчиков и исполнителей не сошелся бюджет на несколько десятков миллионов рублей, стороны обвиняли друг друга, и Михайлов остался без работы.

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Андрей Михайлов. Фото: Денис Коротков / «Новая газета»

Может, он и не стал бы делиться секретами бывшего работодателя. Но переход к непривычной открытости может быть способом защиты. В мае 2017 года, согласно заявлению, которое Михайлов подал в полицию, некие мужчины вывезли его в лес, избили, заставили написать расписку на 3 миллиона рублей и переписать на себя долю в бизнесе. Как говорит Михайлов в своем заявлении, похитителей возглавлял знакомый ему по совместной работе на Пригожина юрист (фамилия имеется в редакции), и вряд ли тот действовал по своей инициативе.

— Когда началось ваше сотрудничество с Евгением Пригожиным? Как вы вообще к нему попали, прислали резюме?

— Началась эта история в конце весны или в начале лета 2012 года, когда один мой знакомый, не будем его сюда впутывать, сказал, что есть интересная тема, есть заказчики, которые в моих способностях заинтересованы. Я согласился на разговор. Пригласили в кафе «Таверна» на Васильевском острове. Пришел, на втором этаже, на небольшом балкончике меня ждали двое. Один из них был всем сегодня хорошо знакомый [Евгений Аркадьевич] Гуляев [руководитель службы безопасности Пригожина].
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