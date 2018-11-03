Россия в течение ближайших двух недель представит концепцию освоения Луны, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.

Для лунной программы будет создана сверхтяжелая ракета, разработкой которой займется специальный холдинг, созданный по этому поводу на базе РКК "Энергия", рассказал он.

Мы сейчас ждем предложения от Академии наук и научно-технического совета "Роскосмоса" в ближайшее время. В ближайшие две недели они должны выйти на нас и представить свое видение работ по Луне", - сказал Рогозин.

Российские космические эксперты, которых Русская служба Би-би-си попросила прокомментировать эту новость, считают, что разработка такой программы для России обойдется слишком дорого, учитывая, что программа будет состоять, как минимум, из трех компонентов - корабля, сверхтяжелой ракеты и стартового комплекса для нее.

В российской космической отрасли уже не в первый раз говорят о существовании и развитии российской лунной программы. Не первый раз говорит об этом и Дмитрий Рогозин, который возглавил "Роскосмос" несколько месяцев назад, а до этого был вице-премьером, курировавшим оборонную, авиационную и космическую промышленность.