Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный за терроризм и отбывающий наказание в ямальской колонии, сообщил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку, которую он держал более 140 дней. Об этом он написал в заявлении, которое передал через своего адвоката Дмитрия Динзе.

«В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18.