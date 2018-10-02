5 этажей, хамам, кинотеатр и винная комната

27 июля текущего года Сечин стал собственником квартиры по адресу пер. Коробейников, д 1. Площадь жилища – 1229 квадратных метров. Размер квартиры сопоставим с площадкой для игры в хоккей, которым глава госкорпорации увлекся с подачи Владимира Путина.

Согласно выписке из ЕГРН (есть в распоряжении The Insider), квартира Сечина занимает сразу 5 этажей.

Квартира находится в ЖК клубного типа Crystal House – это один из самых дорогих объектов недвижимости в Москве. На фоне окружающей застройки он выделяется фасадами из стекла и юрского камня.

В портфолио компании Edex, занимающейся системой «умный дом», есть проект, который идентифицируется как реализованный именно в квартире Сечина. Совпадает название ЖК и площадь объекта, больше квартир такого размера в этом комплексе нет. «Пятиуровневая квартира в Москве, в самом центре столицы, с бассейном, хамамом, домашним кинотеатром, винной комнатой», – такое описание дает Edex.

Сколько стоит «Хрустальный дом»

Указанная кадастровая стоимость квартиры – 831 млн руб, но реальная рыночная цена объекта в 2,5 раза выше. По данным ЦИАН, стоимость квадратного метра в этом респектабельном ЖК колеблется от 1,2 до 2,6 млн руб. Агентство элитной недвижимости Contact Real Estate предлагает приобрести здесь квартиру площадью 660 кв м за 1 млрд руб. даже без отделки, а на сайте MoskvaDeluxe среди актуальных предложений есть жилье площадью 517 кв.м. также за 1 млрд руб. Владения Сечина в два раза больше, так что рыночную стоимость квартиры можно оценить в 2 млрд.

Если сравнить эту цифру, например, с суммарными тратами «Роснефти» на благотворительность, то выясняется, что жилье Сечина стоит в 11 раз больше, чем компания выделила благотворительным фондам за весь прошлый год (по данным самой «Роснефти» — 174 млн руб). Общие годовые расходы «Роснефти» на спонсорскую «поддержку масштабных проектов», направленные в том числе на «возрождение духовных и национальных ценностей» – всего 1,2 млрд руб., почти вдвое ниже цены апартаментов Сечина.