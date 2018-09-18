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Тайное золото Золотова
Тайное золото Золотова
Сергей Ежов
18.09 12:16 |  число просмотров 369
(«Собеседник»)

«Собеседник» обнаружил очередное секретное постановление Дмитрия Медведева, которое позволяет Росгвардии избегать конкурсов при госзакупках. Благодаря ему не только еда, но и форменное обмундирование для бойцов закупается по завышенным ценам.

Резонансное расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), из-за которого Алексей Навальный и Виктор Золотов сошлись в клинче, было посвящено поставкам продуктов для Росгвардии. ФБК обвинил ведомство в закупках еды вдвое дороже рынка.

При этом поставщик – мясокомбинат «Дружба народов» – определен на безальтернативной основе специальным распоряжением правительства. Таким образом было освоено около 2 млрд бюджетных рублей.

Однако ухищрения в войсках национальной гвардии одним мясом с капустой и соком не ограничиваются.
Гвардейцев не только одевают, но и обирают? // фото: Global Look Press

Шито-крыто

У Росгвардии есть эксклюзивный поставщик не только продовольствия, но и швейных изделий, выяснил «Собеседник». Это компания «Спецшвейснаб», с которой ведомство заключает контракты как с «единственным поставщиком» на основании распоряжения правительства №2666-р от 29 ноября 2017 г.

На сайте Белого дома этот документ не опубликован, узнать официальные причины его засекречивания не удалось. В Росгвардии получили наш запрос, но пока на него не ответили.

ООО «Спецшвейснаб» уже успело заключить контрактов со структурой Золотова почти на 2 млрд руб. И как показало расследование «Собеседника», стоимость закупаемых товаров во многих случаях в два-три раза превышает рыночную.

В мае этого года Росгвардия приобрела у «Спецшвейснаба» более 43 тысяч футболок с «чередующимися горизонтальными полосами крапового и белого цветов». Одно изделие обошлось в 385 руб. Но у других отечественных производителей цены ниже. К примеру, трикотажная фабрика «Уют» из Кисловодска отпускает оптом такие безрукавные тельняшки за 135 руб. И это, судя по всему, адекватная стоимость. Во всяком случае, Минобороны закупает футболки по цене 137 руб. за штуку.

Конечно, в расчет надо брать еще доставку товара – всего в 8 городов, но основная часть в Москву. Однако вряд ли транспортные расходы могут превышать 11 млн руб., а именно столько ведомство, по нашим подсчетам, переплатило своему «уникальному» контрагенту. Сумма же контракта составила 16,6 млн.
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