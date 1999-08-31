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Аргентинский кокаин
Аргентинский кокаин
27.02 23:26 | число просмотров 4546 число постов 7
Аргентинские спецслужбы пресекли поставку 389 килограммов кокаина стоимостью в 50 миллионов евро по российским дипломатическим каналам. В его поставках участвовали сотрудники посольства России, а доставлен груз был на самолете Патрушева
 
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Рейс для спасения: как кокаин пытались вывезти из Аргентины до "борта Патрушева"
Рейс для спасения: как кокаин пытались вывезти из Аргентины до "борта Патрушева"
Михаил Маглов, Тимур Олевский, Дмитрий Трещанин
31.08 22:01 |  число просмотров 99
(«Настоящее время»)
В "кокаиновом деле" о 389 килограммах наркотиков, обнаруженных в посольстве России в Аргентине, упоминается попытка вывезти чемоданы с наркотиками в октябре 2017 года. В материалах указано, что основной подозреваемый Андрей Ковальчук нанял частный самолет Cessna 750. Настоящее Время выяснило маршрут, по которому летел этот борт, нашло одного из пассажиров, который сделал по пути несколько фото, а также пилота.

Самолет Cessna 750 с бортовым номером OE-HUB зарегистрирован в Латвии. По данным источника, близкого к одному из фигурантов дела, 16-19 октября 2017 года борт совершил перелет по сложному маршруту с многочисленными промежуточными посадками – максимальная дальность полета Cessna этой модели около 6 тысяч километров. Этот рейс упоминается как в материалах российского уголовного дела, так в документах расследования, которое передала в суд аргентинская полиция.

Самолет летел по маршруту Пальма (Испания) – Форталеза (Бразилия) – Буэнос-Айрес (Аргентина) – вновь Форталеза – Агадир (Марокко) – Рига (Латвия).

Спасти чемоданы Ковальчуку не удалось: к тому времени власти Аргентины и сотрудники посольства уже знали о содержимом чемоданов, и спецслужбы уже начали спецоперацию. Тогда ФСБ решила, что отправлять груз этим бортом слишком рискованно, говорил в своих показаниях завхоз посольства Игорь Рогов. Тогда Рогова срочно отправили в командировку, а другие сотрудники посольства говорили Ковальчуку, что не могут без него отдать чемоданы.

Предшественник Рогова Али Абянов на посту завхоза посольства арестован по делу о попытке перевозки кокаина.

Из показаний Рогова следует, что частным самолетом в Аргентину прилетел Иштимир Худжанов, позже арестованный в России по "кокаиновому делу". Кроме них на борту были два гражданина Латвии и один человек с паспортом "негражданина" этой страны.
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