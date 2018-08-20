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"Они не дорожат своими жизнями и в грош не ставят чужие"
"Они не дорожат своими жизнями и в грош не ставят чужие"
Антон Юлаев
21.08 16:11 |  число просмотров 123
(«Знак.com»)
Город-спутник Екатеринбурга, 60-тысячный Березовский, в последние дни стоит на ушах. В выходные местным жителям стало известно, что 9 августа пятеро подростков — от 13 до 16 лет — зверски убили 20-летнего Дмитрия Рудакова, инвалида с детства. Самая младшая из компании, 13-летняя П., снимала происходящее на видео, которое затем выложила в интернет. Но потрясло людей не только само убийство, совершенное с запредельной, не поддающейся пониманию жестокостью, а еще и реакция правоохранительных органов. Которые, во-первых, замолчали преступление и, во-вторых, на десять дней оставили подозреваемых на свободе. Решение о задержании подростков было принято только после многочисленных публикаций в СМИ и соцсетях — когда стало понятно, что жители по-настоящему возмущены, а инициативная группа объявила народный сход. Арест, возможно, подозреваемым только на пользу, за решеткой им может быть безопаснее, чем на свободе: предполагаемых убийц деанонимизировали, стали известны их адреса, зазвучали призывы к самосуду. Корреспондент Znak.com побывал в Березовском и попытался понять, что там произошло и как маленький город справляется с большой трагедией.

«Уважаемые граждане города Березовского! — это обращается к людям, которых рядом с напоминающим музей зданием универмага „Кировский“ собралось человек 150, Ольга Кузнецова, по ее словам, коренная березовчанка. — Я хочу сказать, что ситуация по подросткам в нашем городе крайне серьезная. Они сбиваются в стаи, пьют пиво… Здесь неподалеку — мемориал павшим воинам, на плитах выбиты имена погибших. На этих плитах они сидят и пьют. Зимой одна мамочка с коляской убежала из парка, потому что испугалась этих подростков. А вон там — магазин „Райт“, где они тоже сбиваются в стаи и проводят время. Им нечего делать? У них нет домашних заданий? Их мало нагружают? Где наша полиция? Где наш мэр?..»

Мэр в этот день был в отпуске. За него исполнял обязанности его первый зам Александр Коргуль. Получасом ранее в беседе со мной он говорил, что если люди соберутся на несанкционированный сход, он выйдет к ним, чтобы успокоить и поговорить. Он меня обманул.

За гаражами

В запущенном частном секторе, в зарослях лебеды у труб теплоцентрали, человеческими ногами вытоптана небольшая полянка. Предположительно, именно здесь подростки убили Дмитрия. Но точное место никто указать не может — жители окрестных частных домов говорят, что узнали о трагедии «в интернете». «Да постоянно тут кто-то пьет, — отмахивается от меня потрепанный небритый мужик, вышедший из покосившейся избы. — Бомжи вот любят здесь время проводить. Они просроченную еду из мусорных баков забирают и тут едят».
 

Об убийстве город узнал из группы «ВКонтакте» под названием «Плохие новости», в которой сейчас состоят 350 тыс. подписчиков. В описании говорится, что это «самый интересный и оригинальный паблик о плохих новостях и обо всем, что с ними связано». Авторы, не ссылаясь ни на какие источники, в деталях описали произошедшее, утверждая, что «провели собственное расследование». По их версии, пятеро подростков от 13 до 16 лет (названы имена, но СМИ запрещено их публиковать) бродили по улицам и встретили у автостанции рядом с магазином «Райт» инвалида Дмитрия Рудакова. Как утверждают авторы «расследования», у парня была задержка речи, из-за этого у него не было друзей, поэтому он с радостью согласился выпить пива вместе со знакомыми.


 
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