  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Блогеры против: РЖД
18.08 число просмотров 47988 число записей 142
 
Блогеры против: Сбербанк
17.08 число просмотров 42698 число записей 108
 
Блогеры против: Яндекс-такси
15.08 число просмотров 1055 число записей 4
 
Блогеры против: S7 Airlines
15.08 число просмотров 8548 число записей 11
 
Лето Сереберенникова
15.08 число просмотров 4162 число записей 9
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Убитые журналисты
5.08 число просмотров 2524 число записей 41
 
Памяти Войновича
30.07 число просмотров 1793 число записей 20
 
Санкции за Скрипалей
10.08 число просмотров 1611 число записей 10
 
Марш матерей
17.08 число просмотров 1485 число записей 22
 
Юридический ущерб
15.08 число просмотров 1429 число записей 5
 
Прислать свою ссылку
"Россия получила главное — мир"
"Россия получила главное — мир"
Владимир Соловьев
7.08 13:31 |  число просмотров 759
(«Коммерсант»)
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года в Южной Осетии началась война. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были выбиты из него российской армией, которая остановилась под Тбилиси. Итогом войны стало признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Председатель правительства России Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, рассказал специальному корреспонденту “Ъ” Владимиру Соловьеву о том, почему российские танки не стали входить в грузинскую столицу, что Москва выиграла от признания двух республик, а также о том, что может спровоцировать новый конфликт в регионе.

— Та августовская война 2008 года — было ощущение, что неизбежна, еще до ее начала. У вас такие предчувствия в тот период были?

— Нет, никакой неизбежности не было. И мои оценки остаются прежними: если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было. Да, там в тот период была высокая степень напряженности. Она, собственно, возникла не в 2008 году, а в 1991-м. И эти напряженные отношения между отдельными составными частями на тот период Грузинской Советской Социалистической Республики ощущались даже до того периода.
 

Я вспомнил, как в 1990 году из Сочи приехал впервые в жизни на территорию Абхазии — тогда, соответственно, в составе Грузии. И во время разговора с обычными людьми в каких-то ресторанчиках, еще где-то я почувствовал, что у них очень сложное отношение к тем процессам, которые в республике уже к тому времени набирали обороты, и к представителям близких этносов. То есть напряжение уже тогда чувствовалось на бытовом уровне. Это было для меня довольно непривычно, потому что еще ни в Москве, ни в Ленинграде это никак не ощущалось, никаких признаков этого не было.

Поэтому корень проблем, конечно, заключается в том, что было в 1990-е годы, в тех решениях, которые принимала в 1990-е годы власть в Тбилиси и которые не были приняты ни в Абхазии, ни в Южной Осетии. Вследствие этого возник конфликт, были введены миротворцы. Но до 2008 года удавалось балансировать все эти негативные процессы, выступления, проявления насилия даже, которое вспыхивало спорадически.

А в 2008 году правительство Грузии во главе с президентом дало зеленый свет агрессии, и произошло то, что произошло. Это не было неизбежно. Это, безусловно, являлось субъективным выбором Саакашвили и его окружения.

— Но в какой-то момент казалось, что ваши с ним отношения складываются довольно неплохо. В какой же момент что-то пошло не так? Вы встречались, общались.

— Да, оно поначалу и выглядело неплохо, и во время первой встречи, когда я только вступил в должность президента, он сказал, что хотел бы восстановить отношения, что рассчитывает дружить,— в общем, наговорил массу приятных слов. Я это все послушал и говорю: хотите развивать отношения — давайте будем развивать. Нам нужны нормальные, дружеские отношения с нашим соседом — Грузией, мы к этому готовы. Мы понимаем, какой у вас внутренний конфликт есть, мы понимаем, что страна разделена на части, но мы готовы помогать — потихоньку, аккуратно способствовать процессу сближения, в конечном счете для того, чтобы сохранить возможность существования самого государства в таких границах, будь то федерация, конфедерация, еще как-то.

Это мог бы быть выбор всех народов, населявших Грузию в тот период, то есть и самих грузин, и осетин, и абхазов. Он сказал: «Я готов». Потом мы еще несколько раз где-то пересекались, в том числе, помню, в Астане. Он тоже там демонстрировал всяческое желание что-то обсуждать, развивать, а потом как-то пропал. Мы о чем-то договорились — о каких-то встречах, контактах, и я отчетливо помню, что где-то с начала июля 2008 года он ушел со связи. Я тогда не придал этому большого значения, но теперь склонен считать, что это уже была выработанная линия. Он, с одной стороны, рассчитывал, что новый руководитель Российской Федерации займет какую-то иную позицию во взаимоотношениях с его правительством и с ним лично. Иными словами, просто не будет вмешиваться в те процессы, которые будут там идти, не будет никак реагировать на действия, которые могут быть предприняты в отношении и наших миротворцев, и, самое главное, граждан Российской Федерации, которые жили и в Абхазии, и в Южной Осетии. А с другой стороны, я думаю, к тому времени он уже провел полномасштабные консультации со своими покровителями — в данном случае речь идет прежде всего о Соединенных Штатах Америки. Как известно, у него побывала Кондолиза Райс, в тот период в качестве государственного секретаря Соединенных Штатов Америки. До этого у него были контакты с господином Фридом (Дэниел Фрид был помощником госсекретаря США по Европе и Евразии в 2005–2009 годах.— “Ъ”), который занимался отношениями с бывшим Советским Союзом. Он советолог, который всегда имел крайне русофобскую позицию.

И, по-моему, Чейни (Дик Чейни, вице-президент США в 2001–2009 годах.— “Ъ”) тогда тоже приезжал. То есть там все уже успели отметиться. И к тому времени, я думаю, у Саакашвили сформировалось жесткое убеждение в том, что американцы поддержат его при любых раскладах.

— Вот произошло то, что произошло. И после этого вы принимаете решение признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Я слышал, что это решение не было бесспорным, что были и оппоненты, те, кто считал иначе, что не надо этого делать. Как все это происходило, как это все принималось?

— Я могу рассказать, как это принималось, здесь ничего нет сверхъестественного. Всякое решение должно быть обдумано, и всякое решение требует, что называется, взвешивания положительных и отрицательных моментов. После завершения военной составляющей кампании по «принуждению Грузии к миру» встал вопрос «А что дальше?» — естественно, прежде всего передо мной, как главой государства.

 
Далее
Посты дня
Мы забыли о причастных к гибели мирных граждан
blogAndrey Pivovarov    21.08 15:46 |  число просмотров 446
Мы забыли о причастных к гибели мирных граждан 27 лет назад Суровикин отдал приказ убивать мирных граждан. А в прошлом году он возглавил российскую армию, воюющую в Сирии и Путин вручил ему звезду Героя России
 
Мы его теряем!
www.facebook.com    20.08 13:33 |  число просмотров 1167
Мы его теряем! Вглядитесь в фото. Чьи это до рези знакомые черты? Да, это он. Владелец шубохранилища, мушкетёр, автор теории молекулярной войны, перевозчик благодатного огня и прочая, и и прочая...
 
Лохотроны под видом коммерческих медцентров
blogJulia Kalinina    19.08 19:25 |  число просмотров 1157
Лохотроны под видом коммерческих медцентров Минут десять узист объяснял, в каком ужасном состоянии мои вены и как мне необходимо срочно лечиться. Иначе – конец. Придет тромб. Сосуды разорвутся: ба-бах – и все
 
Лохотрон в Анапе
www.facebook.com    19.08 14:12 |  число просмотров 1406
Лохотрон в Анапе В Витязево на днях за нарисованное на детских ногах "тату" с их бабушки группа лиц угрозами вытрясла 24000 рублей. За картинку клеем для шуб
 
Предсмертная записка
blogЕвгений Левкович    19.08 00:31 |  число просмотров 1665
Предсмертная записка Сегодня утром Роман выбросился вместе со своей девушкой с 14-го этажа
 
все записи

Выбор редактора
Министр здравоохранения врёт!
blogLida Moniava    18.08 14:23 |  число просмотров 957
Министр здравоохранения врёт! Я лично знаю 450 детей, которым нужен диазепам в микроклизмах и другие незарегистрированные в РФ противоэпилептические препараты
 
Рюкзаки убитых журналистов
blogRoman Popkov    17.08 21:23 |  число просмотров 1663
Рюкзаки убитых журналистов Вот рюкзаков убитых Джемаля, Расторгуева и Радченко. Рюкзаки лежат у следователя. Итог: канистры с бензином не тронуты, рюкзаки (рюкзаки, ребята!!) не тронуты
 
Квартира мамы Вячеслава Володина. С той самой спортплощадкой
blogNavalny    17.08 20:29 |  число просмотров 1191
Квартира мамы Вячеслава Володина. С той самой спортплощадкой Лидия Петровна сейчас владелица десяти компаний с миллиардными оборотами. У неё даже охотничье хозяйство есть площадью 50 тысяч гектаров
 
События
Чемпионат и болельщики
15.07 |  число просмотров 6573
Чемпионат и болельщики
Франция выиграла чемпионат мира по футболу. Хорватия на втором месте, бронзу взяла команда Бельгии, обыграв Англию 2:0
все записи
Кино
Лето Сереберенникова
15.08 |  число просмотров 4162
Лето Сереберенникова
На экраны выходит фильм Кирилла Серебренникова "Лето"
все записи
Музыка
Монеточка
6.06 |  число просмотров 4682
Монеточка
Уральская певица Лиза Монеточка, ставшая музыкальной гостей фестиваля «Кинотавр», неожиданно стала звездой инстаграмма. В новом клипе она запускает "Запорожец" в космос
все записи
Медиа
Убитые журналисты
5.08 |  число просмотров 2524
Убитые журналисты
В ЦАР убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали фильм о российских наемниках из ЧВК «Вагнер». Неизвестные остановили их на блокпосту и убили
все записи
Книги
Памяти Войновича
30.07 |  число просмотров 1793
Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012