В рамках Общероссийского гражданского форума мэр Москвы Сергей Собянин и экс-министр финансов, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин обсудили вопросы развития городских агломераций. О том, что Собянин станет участником форума, хозяином которого выступает Кудрин, стало известно за день до мероприятия. Для большинства наблюдателей это было неожиданным. Сама дискуссия проходила в странном для либерального форума формате: залу запретили задавать вопросы, предложив присылать их на почту. В итоге острые вопросы в ходе дискуссии практически не прозвучали, за исключением вопроса о том, что из спальных районов в центр Москвы стало добираться сложнее, чем из Подмосковья. Услышав этот вопрос, Собянин рассмеялся и сказал, что такой проблемы нет. В приветственном слове Алексей Кудрин сказал, что во всем мире растет роль крупных городов и агломераций, именно они будут давать наиболее высокий темп прироста мирового ВВП в ближайшие десятилетия. По мнению Кудрина, кроме Московской агломерации, могут сформироватья агломерация на Урале «Екатеринбург-Челябинск-Пермь», в Сибири «Новосибирск-Томск-Барнаул». Может сформироваться и агломерация вокруг Казани, однако Кудрин сомневается, может ли она стать агломерацией мирового уровня, так как будет сильно меньше перечисленных по населению. Собянин свое выступление начал с лирического отступления, что писал вместе с Кудриным «много разных стратегий», многие из которых не сбылись. Он также вспомнил о конце 80-х, когда, в результате обрушения мировых цен не нефть, распался СССР. При этом, по его мнению, после недавнего падения цен на нефть и введения против России санкций несколько лет назад, «ничего страшного не произошло».



Интересно, что дальнейшая речь Собянина о том, что Россия — это страна крупных городов, во многом перекликалась с мыслями, которые в сентябре в интервью Znak.com высказывал Михаил Ходорковский, говоря о стратегии развития страны. Оба говорили о том, что на селе сейчас много «лишних людей», которые по сути не нужны для поддержания производства. «В современной экономике для того, чтобы поддерживать массовое производство промышленной продукции, нужно 7% населения, а в сельском хозяйстве и того меньше — всего 3%», — говорил в сентябре Ходорковский. «В сельской местности проживает сейчас 15 млн „лишних“ человек, чье проживание на селе не требуется для обеспечения производства нужного количества сельскохозяйственной продукции, — говорил сегодня Собянин. — Что мы начинаем делать? Спасать сельскую местность, спасать небольшие города и тем самым идем против мирового тренда, который предполагает изменение структуры населения и ее концентрацию в мегаполисах», — говорил Собянин.