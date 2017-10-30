В понедельник, 30 октября, на заседании Совета по правам человека президент России Владимир Путин заявил, что по всей стране собирается биологический материал россиян — в том числе и иностранцами. «Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делается?» — подчеркнул Путин. Президент также отметил, что такая деятельность ведется «целенаправленно и профессионально», но надо к этому относиться без страха. «Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны», — заключил Путин. По-видимому, речь идет о тендере одного из подразделений ВВС США, в котором говорится о необходимости поставить биологические материалы, полученные от жителей России. Впрочем, если это он, то президент, как уже объяснили ученые, некорректно его интерпретирует. Тем не менее высказывание Путина широко обсуждается в интернете. Издание «Медиазона» напоминает, что страх перед биологическими исследованиями — давняя забава российской власти. «Новая» обратилась за комментарием к доктору биологических наук, профессору ВШЭ, МГУ и Сколтеха Михаилу Гельфанду. — Путин рассказал про собираемый иностранцами биоматериал в России. Но биоматериалы ведь собирают постоянно. Зачем это нужно ученым? — Если речь идет о том, что образцы ДНК собирают у представителей разных этносов, то, скорее всего, речь идет о каких-то популяционных исследованиях — это работа по изучению нашей истории. Собираются геномы разных этнических групп, собирается археологический материал — после чего предпринимается попытка реконструкции истории человечества и его расселения по планете. Существует несколько международных проектов в этом направлении, Россия в них тоже участвует — и это очень хорошо. Это позволяет держать некоторый научный уровень в стране. Другая сторона вопроса: вспомнили американский тендер на сбор образцов — уже не ДНК, а РНК. Вероятнее всего, речь в этом случае идет о какой-то медицинской генетике, об изучении предрасположенностей к заболеваниям суставов. Там, однако, речь ни о каких этносах не идет, речь идет только об образцах русских. Никакой речи о том, чтобы собирать эти образцы именно на территории России, тоже не шло — в Штатах русских хватает. По-видимому, в этих исследованиях речь идет о том, что у разных этнических групп могут быть разные частоты вариантов [генома]. Варианта, который был бы только у русских, не бывает, но частоты конкретных вариантов могут отличаться, и может статистически отличаться предрасположенность к тем или иным заболеваниям. По тендеру сложно реконструировать всю задачу, но, видимо, это медико-генетическое исследование, поскольку для него тоже существенно собирать биологические образцы от представителей разных этнических групп, чтобы как раз исключить исторический компонент: чтобы корреляции, которые мы наблюдаем, были связаны именно с медициной, а не с общей историей.