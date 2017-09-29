В конце августа 19-летний украинец Павел Гриб отправился в белорусский Гомель на свидание с девушкой из Сочи, в которую был влюблен. После свидания украинец пропал, а через две недели нашелся в краснодарском СИЗО-5 в связи с подозрением в терроризме. Уголовное дело в отношении него ведет местное УФСБ. Павел Гриб. Фото из личного архива 24 августа 2017 года Павел приехал из Киева в Гомель — это всего шесть часов пути. Около вокзала молодого человека встречала 17-летняя Татьяна В. (фамилия и домашний адрес есть в редакции), с которой они познакомились Вконтакте еще в январе. Планируя эту поездку, молодые люди собирались провести в Гомеле несколько дней. Но мать девушки Наталья И.* решила, что будет достаточно и часа; она сопровождала дочь и не покидала пару даже во время свидания. По требованию родителей молодой человек тоже должен был вернуться домой до ночи и уже купил обратный билет. У подростков был всего час времени, поэтому свидание проходило «на ногах» — на аллее по соседству с вокзалом. Там они впервые обнялись. Паша сказал, что очень рад даже такому короткому свиданию. Таня ответила, что теперь, после того, как их встреча состоялась, ей наконец выдадут заграничный паспорт, и еще через месяц она приедет к нему насовсем. Молодой человек пообещал, что встретит ее, и они начнут жить вместе. Он передал девушке сверток со съедобным гостинцем, еще там лежали 7 тысяч рублей. Таня протянула ему свой подарок — это была фигурка из бумаги в виде сердца. Они еще немного поговорили. Затем подъехало такси, Наталья И. сказала, что свидание пора заканчивать. Девушка с матерью сели в машину, а Павел остался на остановке у аллеи. Через полчаса неизвестные в штатском заломили ему руки и погрузили в микроавтобус. Официально российская сторона до сих пор не объяснила, как именно Павел Гриб попал на территорию РФ, как, в частности, очутился в Краснодарском крае и в каких именно деяниях его обвиняют. Впервые официально о задержании Гриба было объявлено только 13 сентября: ТАСС сообщил со ссылкой на Октябрьский райсуд Краснодара, что еще 17 августа 2017 года в отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде ареста. В тот же день украинский юноша был объявлен в розыск по подозрению в террористической деятельности (ч. 1 ст. 205 УК РФ — теракты или угроза их совершения).