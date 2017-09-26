Депутат Госдумы России Наталья Поклонская в интервью телеканалу «Звезда» рассказала о возможном разговоре с последним российским императором Николаем II.

По мнению политика, такую встречу не нужно «визуализировать», так как люди, приходящие в храм, всегда обращаются к святым.

«Знаете, здесь не надо представлять ничего... В современное время многие ходят в храмы, обращаются к Пресвятой Богородице, к Сергию Радонежскому. И многие обращаются и к государю нашему, святому», — отметила она.

При этом Поклонская подчеркнула, что не будет говорить об этом, так как «это настолько личное».