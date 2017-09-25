По утверждению источников “Ъ”, близких к администрации президента (АП), на этой неделе может начаться серия отставок глав регионов. Общее число субъектов, которые называются в качестве кандидатов на смену власти, приближается к десяти. Попавшие в списки губернаторы и их представители утверждают, что находятся на рабочих местах и в отставку не собираются. Источник, близкий к АП, не исключил, что уже в начале этой недели могут последовать досрочные отставки глав регионов. Среди субъектов федерации, которые могут попасть под кадровые перемены, источники “Ъ” перечисляют Ивановскую, Самарскую, Нижегородскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую области, Ненецкий автономный округ (НАО), Красноярский и Алтайский края, возможно, один-два субъекта на Северном Кавказе (там губернаторов выбирают заксобрания из представленных президентом кандидатур). По сложившейся в последние годы практике о досрочной смене власти в регионах объявляется «пакетом»: глав субъектов меняют либо по несколько в один день, либо в течение недели-полутора ежедневно объявляется о досрочной отставке того или иного руководителя. По второму сценарию дело пошло в феврале 2017 года, когда несколько дней подряд объявляли о назначении врио в Новгородской, Рязанской областях, Пермском крае, Карелии и Бурятии. Также по устоявшейся практике в списках кандидатов на замену фигурируют регионы, в которых в итоге власть не меняется. Возможно, в этот раз так произойдет с Владимирской областью. Губернатор Светлана Орлова встретилась с президентом, после чего источники в ее окружении заверили “Ъ”, что ей дана возможность продолжить работу. В кулуарах АП и Белого дома регулярно оживленно обсуждается смена глав то Московской области, то Санкт-Петербурга, однако соответствующих президентских указов как не было, так и нет.