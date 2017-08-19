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Что мы узнали из расследования «Фонтанки» о погибших членах группы «Вагнера»
Что мы узнали из расследования «Фонтанки» о погибших членах группы «Вагнера»
Эдуард Бурмистров
23.08 13:17 |  число просмотров 563
(«Открытая Россия»)

В распоряжении редакции «Фонтанки» оказались кадровые документы частной военной компании Дмитрия Уткина, также известного как «Вагнер». ЧВК принимала участие в военных действия на Донбассе и в Сирии. Редакция опубликовала список из 40 российских военных «группы Вагнера», которые были убиты на территории Сирии. Список погибших состоит из трех частей: умершие в 2016, 2015 и 2017 году.

В официальной статистике Министерства обороны сведений об этих погибших нет. В ведомстве их вовсе назвали «мифом». Как сообщила «Фонтанка», командиры неформальной воинской части знакомы с Путиным. Двое из них являются героями России, еще двое — четырехкратными кавалерами ордена Мужества.

Деньги и патриотизм

В первую часть списка включены фамилии 25 человек — сведения о них были составлены штабом Вагнера. Как сообщает «Фонтанка», в официальном документе есть прямое указание на то, что это список погибших российских солдат и командиров в Сирии в 2016 году.

Среди погибших во время «сирийской кампании» зимой-весной 2016 года есть один житель Украины и жители разных регионов России. Среди них: Владивосток, Московская область, Барнаул, Вологда, Челябинск. Трое были из Краснодарского края.

Один из погибших Евгений Зернов, живший в Санкт-Петербурге, указал в анкете, что цель его вербовки — деньги и боевые действия. Зернов получил высшее юридическое образование. Другой погибший — Алексей Малышевский. Он проживал в Уфе, до участия в военном конфликте работал в полиции, а также охранником в ЧОП.

Еще один бывший наемный Иван Архимович тоже работал охранником. Срочную службу он проходил в подразделении спецназа ГРУ. Позже участвовал в чеченской кампании в 2000 году, а также в российско-грузинской войне 2008 года. Он уже «гостил» в Сирии — в 2013 году он принимал участие в военных действиях в составе «Славянского корпуса».

Некоторые из погибших также участвовали в боевых действиях: на Донбассе, в Чечне. Практически все умершие награждены боевыми наградами. Основной целью своего участия в боевых сражениях они называли «деньги и патриотизм». В основном, бывшие места их работы: омон, частная охрана и полиция.
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