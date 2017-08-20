Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Сургуте. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность террористов.

Напомним, мужчина напал с ножом на прохожих в Сургуте около 11:20 по местному времени (09:20 мск), ранения получили семь человек. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести. Прибывшие на место происшествия полицейские застрелили оказавшего сопротивление преступника. Региональное управление МВД сообщало, что теракт не является основной версией нападения. В ведомстве не исключили, что мужчина мог страдать психическим расстройством