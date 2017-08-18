До конца лета президент Владимир Путин подпишет указ об увольнении с военной службы генерала ФСБ Олега Феоктистова. Новость о том, что экс-заместитель начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ и вице-президент «Роснефти» окончательно покидает Лубянку, распространилась в лентах информагентств еще в начале весны. Тогда же генерал был отправлен в двухмесячный отпуск.

Отдельные покровители Феоктистова, правда, как могли, пытались удержать его в резерве спецслужбы. Кое-кто из них даже добивался назначения офицера на должность заместителя главы Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ с правом курировать Управление по контрразведывательному обеспечению предприятий нефтегазового сектора (Управление «П»).

Но все усилия сохранить Олега Феоктистова в системе госбезопасности оказались тщетны — в начале августа из кадрового управления ФСБ в администрацию президента поступили документы на увольнение службиста.

Проект указа об увольнении, как говорят источники на Лубянке и на Старой площади, уже подготовлен и после согласования в Совбезе направлен на подпись.

И хотя история помнит примеры резкой смены президентских планов, будущее Олега Феоктистова вряд ли можно связывать с военной службой — Лубянка никогда не дарила обратный билет даже тем, кто покидал ее по своей воле и без конфликтов. Увольнение генерала подтверждают и источники The Bell.

В принципе кадровая ротация — естественное и привычное явление для любого органа государственной власти, и нынешнее событие может показаться новостью далеко не главной. Но это только на первый взгляд. Да, генерал Феоктистов не был федеральным министром или губернатором, но на политико-экономической карте страны занимал, мягко говоря, не менее значимые позиции. В какой-то степени генерала можно было считать фигурой узловой: на нем так или иначе замыкался большой бизнес и отраслевые ведомства, за которыми Феоктистов в силу вверенного ему функционала должен был приглядывать.

В последние годы фамилия генерала была на слуху не только у его потенциальных «объектов» — о нем писали журналисты, как только в криминальной хронике появлялись сообщения о задержании очередного крупного чиновника или бизнесмена. Последний раз Феоктистов прозвучал в контексте уголовного дела о получении крупной взятки министром экономики Алексеем Улюкаевым.