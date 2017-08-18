  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
"Ленин" Данилкина
21.08 число просмотров 4344 число записей 5
 
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 число просмотров 2779 число записей 10
 
Годовщина "Курска"
13.08 число просмотров 1530 число записей 7
 
Приговор журналисту Соколову
12.08 число просмотров 970 число записей 3
 
Ходорковский vs Навальный
12.08 число просмотров 1402 число записей 5
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Сын Пескова
20.08 число просмотров 2446 число записей 8
 
Дама не сдаст багаж
25.07 число просмотров 2261 число записей 4
 
Удальцов на свободе
11.08 число просмотров 1865 число записей 8
 
"Матильда"
13.08 число просмотров 1712 число записей 5
 
Биты на дом
24.07 число просмотров 1660 число записей 4
 
Прислать свою ссылку
Операция «Вертикаль»
Операция «Вертикаль»
Андрей Сухотин
20.08 11:19 |  число просмотров 429
(«Новая газета»)

До конца лета президент Владимир Путин подпишет указ об увольнении с военной службы генерала ФСБ Олега Феоктистова. Новость о том, что экс-заместитель начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ и вице-президент «Роснефти» окончательно покидает Лубянку, распространилась в лентах информагентств еще в начале весны. Тогда же генерал был отправлен в двухмесячный отпуск.

Отдельные покровители Феоктистова, правда, как могли, пытались удержать его в резерве спецслужбы. Кое-кто из них даже добивался назначения офицера на должность заместителя главы Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ с правом курировать Управление по контрразведывательному обеспечению предприятий нефтегазового сектора (Управление «П»).

Но все усилия сохранить Олега Феоктистова в системе госбезопасности оказались тщетны — в начале августа из кадрового управления ФСБ в администрацию президента поступили документы на увольнение службиста.

Проект указа об увольнении, как говорят источники на Лубянке и на Старой площади, уже подготовлен и после согласования в Совбезе направлен на подпись.

И хотя история помнит примеры резкой смены президентских планов, будущее Олега Феоктистова вряд ли можно связывать с военной службой — Лубянка никогда не дарила обратный билет даже тем, кто покидал ее по своей воле и без конфликтов. Увольнение генерала подтверждают и источники The Bell.

В принципе кадровая ротация — естественное и привычное явление для любого органа государственной власти, и нынешнее событие может показаться новостью далеко не главной. Но это только на первый взгляд. Да, генерал Феоктистов не был федеральным министром или губернатором, но на политико-экономической карте страны занимал, мягко говоря, не менее значимые позиции. В какой-то степени генерала можно было считать фигурой узловой: на нем так или иначе замыкался большой бизнес и отраслевые ведомства, за которыми Феоктистов в силу вверенного ему функционала должен был приглядывать.

В последние годы фамилия генерала была на слуху не только у его потенциальных «объектов» — о нем писали журналисты, как только в криминальной хронике появлялись сообщения о задержании очередного крупного чиновника или бизнесмена. Последний раз Феоктистов прозвучал в контексте уголовного дела о получении крупной взятки министром экономики Алексеем Улюкаевым.
Далее
Посты дня
Дорогие коллеги из государственных театров!
blogElena Gremina    22.08 22:31 |  число просмотров 415
Дорогие коллеги из государственных театров! Начался погром Гоголь центра. Вы чего ждёте? Думаете, у вас нет бухгалтера, который под диктовку следователя напишет на вас что угодно?
 
Саша Семенов мертв
blogAnna Bokshitskaya    22.08 22:06 |  число просмотров 469
Саша Семенов мертв Ну как же? Человек в опасности, умирает или уже умер, должен же быть у полиции протокол на такую историю? А вот ни х**. Никакого протокола нет. Будет трупный запах, соседи напишут жалобу - взломаем дверь.
 
#ПомогиРостов
blogНаталья Авилова    22.08 21:15 |  число просмотров 259
#ПомогиРостов Мы начинаем собирать груз, в первую очередь, для пострадавших семей с детьми среди погорельцев из Ростова-на-Дону
 
Формула условий, позволяющих иностранцу участвовать в муниципальных выборах в Москве
blogМихаил Тимонов    21.08 18:26 |  число просмотров 582
Формула условий, позволяющих иностранцу участвовать в муниципальных выборах в Москве Это гражданин либо Туркмении, либо Киргизии. Имеющий постоянную регистрациию в том округе, где собирается голосовать. Имеющий ВНЖ (образец - см ниже). Это исчерпывающий список
 
Открытое письмо: отстраните Максима Каца от руководства штабом
blogPaul Rassudov    21.08 18:19 |  число просмотров 856
Открытое письмо: отстраните Максима Каца от руководства штабом Есть масса претензий к так называемым "координаторам-дипломатам", привлеченным Кацем для "помощи" в округе, которые постоянно меняются и ведут себя неуважительно по отношению к коллегам-кандидатам
 
все записи

Выбор редактора
Это бабушка Жанна, ей 90 лет и ей негде жить
blogAlena Popova    20.08 15:32 |  число просмотров 1100
Это бабушка Жанна, ей 90 лет и ей негде жить Когда в 1989 году в Баку началась резня - избивали, гнали, издевались над всеми, не делая различий между женщинами, детьми и мужчинами - бабушке Жанне было 62 года. Им сказали тогда: все бросайте и садитесь в поезд
 
На митинге жителей в Хорошево-Мневниках собрались 130 человек
blogAnton Shipnyagov    20.08 14:01 |  число просмотров 966
На митинге жителей в Хорошево-Мневниках собрались 130 человек По подсчетам полиции, на митинге присутствовало до 130 человек. Мы собрали 114 подписей под обращением Президенту и 114 подписей против городского статуса дороги
 
Украинские заключенные умирают в адыгейской колонии
blogYana Teplitskaya    17.08 18:20 |  число просмотров 1443
Украинские заключенные умирают в адыгейской колонии Они украинцы, отказавшиеся принять российское гражданство и этапированные из Крыма в Адыгею. Сегодня одного из них перевели до конца срока на строгие условия содержания (тюрьма внутри колонии)
 
События
Митинг 12 июня
15.06 |  число просмотров 6798
Митинг 12 июня
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
все записи
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 2779
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 6427
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 13660
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 4344
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012