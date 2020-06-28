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Кто такой Незыгарь
Кто такой Незыгарь
При участии Russia_calls, Олег Кашин, Максим Кононенко, Александр Успенский
28.06 23:31 |  число просмотров 282
(«Кашин»)

Если подвести итог существования мессенджера Telegram к моменту, когда его могут заблокировать в России, то название самого известного политического канала назвать несложно. Незыгарь начал вести свой блог в феврале 2016 года и к июля 2017-го набрал больше 47 тысяч подписчиков в не очень многочисленном сервисе Telegram.

Ведут ли его профессиональные медийщики? Или любители? Версий было множество. Большинство основано на домыслах и слухах, а не на фактах. Делали предположения все, кому не лень: от телеканала ВГТРК до непопулярных телеграмм-каналов в стиле «на зарплате». На самом деле истина оказалась где-то посередине.

Именно из-за того, что Незыгарь изначально не планировал быть главным анонимом страны, его и нашли. Когда люди хотят сделать профессиональный анонимный проект, они выбирают название и адреса так, чтобы их нельзя было идентифицировать с авторами. С Незыгарем так не произошло. Один из его аккаунтов в соцсетях имел похожий с каналом Незыгаря URL.

Мы давно тихо следили за Незыгарем. Так бы и продолжали, если бы не публицист Максим Кононенко. Он догадался проследить, когда Незыгарь публикует свои посты. Раньше было понятно только то, что Незыгарь живёт где-то в европейской части России или Европе — он не писал посты в пять утра по московскому времени. Но Кононенко выследил аномалию в начале апреля 2017 года — посты стали появляться, когда в Москве ещё спят (отмечено на картинке). Как будто автор уехал в часовой пояс восточного побережья США. После 10 апреля всё вернулось в привычный режим.
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