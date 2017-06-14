Есть такой известный телеведущий — Владимир Соловьёв. Он много чем знаменит, не в последнюю очередь благодаря своему раскрепощённому поведению в соцсетях и яркими выступлениями в собственных шоу на радио и телевидении. В одном из выпусков своей передачи на радио “Вести FM” Владимир Соловьёв так отозвался о вышедших на митинги 12 июня: И вот эти 2% дерьма считают, что они здесь власть?! Считают, что они могут портить людям праздник?! Вот эти 2% дерьма считают себя вправе что-то кому-то в Москве объяснять?! Они пошли не против Собянина, они пошли не против Путина, они пошли против народа. Вот запись этого эфира: И дальше: Очень интересно посмотреть, кто там был. Вот если говорить о молодежи — они все с телефонами. Все такие стильненькие. А подумай, почему они стильненькие. Это значит, они дети коррупционеров. Это дети тех, кого борьба с коррупцией, судя по всему, взяла за задницу, у кого наверняка кто-то из родителей уже сидит. Давайте-ка посмотрим, как у самого Владимира на этом фронте. Благодаря порталу госзакупок мы узнали, что фирма, где Соловьёв Владимир Рудольфович в совладельцах, регулярно и без всякого конкурса получает всякие вкусные контракты от Сбербанка. За что — выяснить невозможно, закупочная документация пустая. Когда мы написали об этом в твиттер, теле- и радиоведущий занервничал, а потом и вовсе заблокировал Лапшеснималочную.