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Богатый, Соловьёв и Сбербанк
Богатый, Соловьёв и Сбербанк
27.06 22:26 | число просмотров 928 число постов 4
В соцсетях продолжают обсуждать близкие отношения одиозного ведущего Владимира Соловьева и банка "Сбербанк", который платит ему по 100 миллионов рублей в год за неизвестные услуги. Журналисты выяснили, что в схеме участвует и зять Соловьева по фамилии Богатый
 
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Ведущий Владимир Соловьёв, рекламно-коллекторское агентство Сбербанка
Ведущий Владимир Соловьёв, рекламно-коллекторское агентство Сбербанка
Алексей Ковалев
27.06 17:48 |  число просмотров 244
(«Лапшеснималочная»)

Есть такой известный телеведущий — Владимир Соловьёв. Он много чем знаменит, не в последнюю очередь благодаря своему раскрепощённому поведению в соцсетях и яркими выступлениями в собственных шоу на радио и телевидении.

В одном из выпусков своей передачи на радио “Вести FM” Владимир Соловьёв так отозвался о вышедших на митинги 12 июня:

И вот эти 2% дерьма считают, что они здесь власть?! Считают, что они могут портить людям праздник?! Вот эти 2% дерьма считают себя вправе что-то кому-то в Москве объяснять?! Они пошли не против Собянина, они пошли не против Путина, они пошли против народа.

Вот запись этого эфира:

И дальше:

Очень интересно посмотреть, кто там был. Вот если говорить о молодежи — они все с телефонами. Все такие стильненькие. А подумай, почему они стильненькие. Это значит, они дети коррупционеров. Это дети тех, кого борьба с коррупцией, судя по всему, взяла за задницу, у кого наверняка кто-то из родителей уже сидит.

Давайте-ка посмотрим, как у самого Владимира на этом фронте. Благодаря порталу госзакупок мы узнали, что фирма, где Соловьёв Владимир Рудольфович в совладельцах, регулярно и без всякого конкурса получает всякие вкусные контракты от Сбербанка. За что — выяснить невозможно, закупочная документация пустая. Когда мы написали об этом в твиттер, теле- и радиоведущий занервничал, а потом и вовсе заблокировал Лапшеснималочную.
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