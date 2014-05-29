Четверть всего газа и всей нефти, добытой на отвоеванной для Башара Асада территории, может достаться фирме, связанной с «кремлевским поваром» Евгением Пригожиным. Взамен зарегистрированная год назад коммерческая компания должна освободить месторождения и заводы от Исламского государства (запрещённого в России). Визит сирийского министра нефти и минеральных ресурсов Али Ганема, посетившего Москву в декабре 2016 года, прошел без помпы и остался не замеченным российской прессой. Только в марте 2017 года в интервью кувейтской газете «Ас-Сияса» министр энергетики России Александр Новак сообщил о переговорах: «В рамках нашей последней встречи с министром нефти и природных ресурсов Сирии Али Ганемом (8 декабря 2016 г.) мы предметно обсуждали участие ряда крупных российских компаний в проектах разведки и добычи нефти и газа на территории Арабской Республики с акцентом на обеспечение безопасности их деятельности там» (цитата по сайту Минэнерго России). По информации «Фонтанки», результаты встречи беспрецедентны и касаются не столько энергоресурсов, сколько военно-политических вопросов. Заключённые соглашения возвращают практику времён Френсиса Дрейка и Сесиля Родса. Министр Али Ганем в интервью арабскому агентству SANA рассказал о встречах не только с Александром Новаком, но и с «представителями российских нефтяных компаний, работающих в Сирии», упомянув о подписании ряда соглашений о совместной работе и общих проектах. Компании-контрагенты при этом названы не были. «Фонтанка» узнала о двух коммерческих партнёрах сирийского правительства в России. Каперское свидетельство По информации, поступившей от источника, близкого к Минэнерго, серьезный меморандум был подписан с ООО «Евро Полис». Содержание меморандума с точностью до смысла: ООО «Евро Полис» обязуется освобождать захваченные противниками режима нефтяные и газовые месторождения, перерабатывающие заводы, иные объекты нефтегазовой инфраструктуры, а затем их охранять. Доля ООО «Евро Полис» в добыче нефти и газа – четверть, расходы на боевые действия – сверх того, возмещаются отдельно. Срок действия меморандума – 5 лет. «Это был ещё не обязательный документ, – объяснил источник, – для приобретения меморандумом юридической силы требуется принятие нового сирийского закона, и его действие будет иметь обратную силу – заплатят со времени подписания меморандума».

Официально на запрос «Фонтанки» о содержании меморандума, заключённого между сирийской стороной и ООО «Евро Полис» под эгидой Министерства энергетики России, в пресс-службе Минэнерго отвечать отказались: «Содержание данных документов является корпоративной тайной». По данным «СПАРК-Интерфакс», «корпорация» с неоднозначным наименованием «Евро Полис» зарегистрирована 13 июля 2016 года в городе Красногорске Московской области, в бизнес-центре по адресу: Ильинское шоссе, дом 1. В одном помещении с десятками других организаций. Единственный работник – генеральный директор, уставной капитал 10 тысяч рублей, контактного номера телефона, сайта и адреса электронной почты нет. Никакой видимой деятельности с момента создания до декабря 2016 года общество не вело. Потом всё изменилось. Генеральный директор специального назначения «Евро Полис» начинает преображаться с началом 2017 года. 16 января генеральным директором становится Олег Ерохин. Бывший боец СОБР главка МВД России по Северо-Западному федеральному округу, затем – старший оперуполномоченный по особо важным делам в оперативно-разыскной части номер один того же главного управления. После выхода на пенсию отставного полицейского можно было заметить в компании прежних сослуживцев, например вместе с Евгением Гуляевым – ныне начальником службы безопасности Евгения Пригожина. Или с Героем России Андреем Трошевым. Тем самым, который на фото из Кремлевского дворца запечатлен рядом с президентом России Владимиром Путиным и командиром ЧВК Вагнера Дмитрием Уткиным. Говорят, в 2014-м Олега Ерохина видели на Донбассе, а в 2015 – 2016 годах встречали в Сирии. В 2016 году Ерохин и Трошев учредили Лигу защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов. ЧВК Вагнера – неформальная военная организация, принимавшая участие в боевых действиях на Донбассе (на стороне Новороссии) и в Сирии (на стороне правительства Асада). О деятельности этой ЧВК «Фонтанка» впервые рассказала осенью 2015 года. Служащие ЧВК Вагнера не имеют отношения ни к одной официальной силовой структуре Российской Федерации, однако за свою боевую работу получали боевые ордена и медали. Командир подразделения — подполковник запаса Дмитрий Уткин (Вагнер – его позывной). Как писала «Фонтанка», бывшие сослуживцы Евгения Гуляева, руководителя службы безопасности Пригожина, также могут быть связаны с ЧВК Вагнера. Собственник из офиса Пригожина 19 января 2017 года у «Евро Полис» меняется собственник – единственным участником ООО становится ЗАО «Нева». Искать предприятие по адресу регистрации в Петербурге на Загребском бульваре, дом 21, так же бесполезно, как «Евро Полис» в Красногорске. Зато персона генерального директора говорит о многом: Валерий Чекалов. Он же генеральный директор и формальный собственник ООО «Коллектив-Сервис» на 17-й линии Васильевского острова. Номера телефонов «Коллектив-Сервиса» совпадают с контактами двух десятков связанных с Евгением Пригожиным компаний: начиная от «Магазина купцов Елисеевых» и «Музея шоколада» и заканчивая давно прогоревшими «Блиндональт-инвест» и «Блиндональтсом». Евгений Пригожин – петербургский миллиардер, связанные с ним компании занимают на рынке армейского госзаказа положение, близкое к монопольному. Свой бизнес Пригожин начал в сфере общественного питания. Ему принадлежит ресторан «Старая таможня» на Васильевском острове и ещё несколько ресторанов, в том числе — точка питания в Доме правительства. Евгений Пригожин традиционно обеспечивает ресторанное обслуживание на мероприятиях президента. Имя Евгения Пригожина связывают с «фабрикой интернет-троллей», а журналисты РБК установили, что он контролирует медиахолдинг с аудиторией около 36 млн человек в месяц. По данным «Фонтанки», люди из службы безопасности Пригожина тесно контактируют с руководством ЧВК Вагнера. Одновременно в ООО «Евро Полис» меняются основные коды экономической деятельности. Была оптовая и розничная торговля различными продуктами да складская деятельность. Появляется добыча нефти, газа, угля, бурение и другие сопутствующие виды производства. В мае 2017 года уставной капитал ООО возрастает с 10 тысяч до 3 миллионов рублей, компания открывает и официально регистрирует филиал в Сирийской Арабской Республике, городе Дамаске.