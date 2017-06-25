  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Запрет Telegram
23.06 число просмотров 3131 число записей 10
 
Навальный у Собчак
11.06 число просмотров 4114 число записей 14
 
"Нелюбовь" Звягинцева
11.06 число просмотров 2391 число записей 8
 
Выборы в Великобритании
9.06 число просмотров 1254 число записей 3
 
Блогеры против: Аэрофлот
3.06 число просмотров 36213 число записей 101
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Митинг 12 июня
15.06 число просмотров 5149 число записей 31
 
Навальный у Собчак
11.06 число просмотров 4114 число записей 14
 
Питерский форум-2017
4.06 число просмотров 3628 число записей 11
 
Ребенок задержан за чтение стихов Шекспира
29.05 число просмотров 3421 число записей 20
 
Пятнадцатая линия
15.06 число просмотров 3314 число записей 11
 
Прислать свою ссылку
Ошибка студента
Ошибка студента
Вячеслав Белаш
25.06 19:00 |  число просмотров 178
(«Коммерсант Власть»)
В четверг в Цинциннати прошли похороны 22-летнего Отто Уормбира, студента, арестованного в Пхеньяне в январе прошлого года по обвинению во "враждебных действиях против КНДР". Про таких, как он, говорят, что они оказались не в том месте, не в то время.

Злополучный плакат

2 января 2016 года в пхеньянском международном аэропорту Сунан группа американцев, записавшихся на новогоднюю экскурсию в Северную Корею, готовилась к вылету в Пекин. Члены группы были в прекрасном настроении, правда, выглядели чуть помято. Последнюю ночь своего тура, который его организатор — китайская компания Young Pioneer Tours — в своих рекламных проспектах называл "путешествием, которым были бы недовольны ваши родители", американцы провели в номере построенной французами крупнейшей гостиницы Пхеньяна — 170-метровой, 47-этажной "Янгакто". Молодые люди пили водку, вспоминали свои приключения в стране победившего кимирсенизма-кимирченизма и, как положено настоящим скаутам, рассказывали всякие страшные истории, в том числе связанные с этой самой гостиницей. "Янгакто" известна не только тем, что остается крупнейшей гостиницей международного класса в Пхеньяне, но и тем, что у нее есть своя тайна — загадочный пятый этаж, на котором не останавливаются лифты: что там расположено, доподлинно никому не известно.

Когда к группе в аэропорту подошли несколько сотрудников в военной или полицейской форме (сейчас никто из очевидцев уже и не помнит), это не вызвало ни удивления, ни страха.

Отто не сопротивлялся, ему явно не было страшно, и он, похоже, рассматривал все как еще одно приключение.

Его приятель Дэнни Грэттон, молодой англичанин, с которым они познакомились в первый день поездки, теперь с дрожью вспоминает свою шутку, брошенную вслед уходящему с северокорейцами Отто: "Похоже, больше мы тебя никогда не увидим!" Отто повернулся и подмигнул другу.

В следующий раз его увидели только во время суда. Власти Северной Кореи обвинили его во "враждебных действиях против КНДР, направленных на разрушение единства страны". Совершил их Отто, как утверждалось в обвинительном заключении, по требованию местной методистской церкви: в обмен на сорванный плакат она обещала прихожанину десять тысяч долларов и старый автомобиль. Отто Уормбир полностью признал себя виновным, даже несмотря на то, что был евреем и ни в какую методистскую церковь не ходил. Его приговорили к 15 годам каторжных работ. В зале суда его последний раз видели живым и здоровым. Вскоре, по версии Пхеньяна, в тюрьме американец заболел ботулизмом, попытался вылечиться, выпив таблетку снотворного, и из-за этого впал в кому. Его привезли в Америку 13 июня, а через шесть дней он умер, так и не выйдя из коматозного состояния.
Далее
Посты дня
Сделали очередную передачу в СИЗО Дмитрию Дёмушкину
blogИван Белецкий    25.06 18:40 |  число просмотров 381
Сделали очередную передачу в СИЗО Дмитрию Дёмушкину Связь через адвоката с ним есть, но редкая. Но есть новые проблемы, которые создали спецслужбисты, почти 20 дней письма к Дёмушкину возвращаются назад к отправителям, якобы цензуру не проходят
 
Скорая помощь для Онищенко
blogSerguei Parkhomenko    25.06 18:22 |  число просмотров 777
Скорая помощь для Онищенко Тогдашний верховный санитар всея Руси, а ныне депутат Государственной Думы, один из инициаторов закона о реновации, именно таким способом передвигался по Москве
 
Госдума готовится одобрить "курортный сбор"
blogMichael Pojarsky    25.06 17:53 |  число просмотров 651
Госдума готовится одобрить "курортный сбор" Если есть кто-нибудь, кто радовался аннексии Крыма с позиции "вот теперь можно будет ездить туда отдыхать задешево" - смотрите
 
Петербургские "криэйторы" запустили бренд с небанальной концепцией под названием "Преступление и наказание"
blogzero_history    24.06 23:38 |  число просмотров 840
Петербургские "криэйторы" запустили бренд с небанальной концепцией под названием "Преступление и наказание" Люди работают в адских условиях, с переработками и травмами, а все вкусное получает начальник колонии и модники, продающие обычное худи с ярлычком ОХРАНА за 150 баксов
 
Мечты сбываются
blogKir Fedorov    24.06 23:14 |  число просмотров 1283
Мечты сбываются Я был уверен, что меня ждет тоскливая жизнь, лишенная любви близких людей. Учась в школе, в городе с населением пару десятков тысяч человек, я и не смел даже мечтать о том, что воплотилось 22 июня 2017 года
 
все записи

Выбор редактора
Почему я пожертвовал кампании Навального миллион рублей
www.facebook.com    23.06 17:21 |  число просмотров 1233
Почему я пожертвовал кампании Навального миллион рублей С Алексеем я не встречался ни разу и практически не слежу за его деятельностью. Однако мне очевидно, что он является реальным кандидатом в президенты, а появление конкуренции на выборах - это хорошо
 
Репортаж с дорогой свадьбы рэпера «Мот»
blogПостправда    23.06 12:43 |  число просмотров 1350
Репортаж с дорогой свадьбы рэпера «Мот» В тексте нет ни слова, что "молодых" поздравлял Андрей Воробьев, а папа рэпера "Мот" - это сопредседатель регионального штаба ОНФ в Подмосковье, Алексей Малый
 
СИЗО "Бутырка": перелимит 40 процентов
blogEva Merkacheva    22.06 17:19 |  число просмотров 1113
СИЗО "Бутырка": перелимит 40 процентов По другим изоляторам такая же ситуация, если не хуже: в женском больше 50, в Матросской тишине - больше 70, заключённые шутят: "А на свободе хоть кто-то остался?"
 
События
Питерский форум-2017
4.06 |  число просмотров 3628
Питерский форум-2017
1-3 июня проходит Петербургский международный экономический форум, собравший чиновников, бизнесменов и журналистов. Блогеры делятся наблюдениями за форумом
все записи
Кино
"Нелюбовь" Звягинцева
11.06 |  число просмотров 2391
"Нелюбовь" Звягинцева
Фильм "Нелюбовь" режиссера Звягинцева о пропавшем ребенке пары москвичей, переживающей развод, получил приз жюри Каннского кинофестиваля
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 5055
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Запрет Telegram
23.06 |  число просмотров 3131
Запрет Telegram
Блогеры обсуждают слухи о скорой блокировке ставшего популярным в России мессенджера Telegram. Администраторы ряда российских Telegram-каналов в свою очередь обратились к Павлу Дурову с петицией, в которой просят его не допустить блокировки сервиса в России
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 2696
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012