Инициативы российского законодателя в области современных технологий вынуждают обратиться к уже не новому вопросу, касающемуся использования электронной переписки в качестве доказательства. Бизнес в плане современных технологий намного опережает государственные структуры. Участники гражданского оборота на протяжении последних 10-15 лет активно взаимодействуют посредством информационно-телекоммуникационных сетей связи.

Чаще всего предприниматели используют электронную почту, мобильную связь, мессенджеры (такие как whatsapp, viber, skype), факс и другие каналы связи для заключения сделок, согласования условий договоров, направления претензий, обмена документами и иной информацией.

При возникновении споров между контрагентами зачастую только с помощью электронной переписки можно подтвердить наличие или отсутствие юридически значимых фактов. Например, факт заключения договора на определенных условиях или факт соблюдения стороной обязательного досудебного порядка урегулирования спора, при котором претензия направлялась на электронную почту.



Понятие «электронной переписки»

Под электронной перепиской мы понимаем только электронные сообщения, которыми обмениваются контрагенты посредством использования электронной почты или различных мессенджеров. Сюда не входят электронные документы, которые также относятся к электронным доказательствам наряду с перепиской и могут прикрепляться к сообщению.

Процессуальное законодательство закрепляет определенные виды доказательств, или, говоря юридическим языком, «средств доказывания». Это объяснения лиц, участвующих в деле, письменные доказательства, заключения экспертов, вещественные доказательства и иные. Электронная переписка относится к письменным доказательствам (об этом прямо говорится в законе).

Не имея возможности с помощью иных средств защитить свои права и законные интересы, предприниматели представляют в суд такие доказательства, и у судов возникает ряд проблем, связанных с их оценкой и дальнейшим использованием. Законодательство не ограничивает круг фактических обстоятельств, которые нельзя устанавливать при помощи электронной переписки, то есть доказывать можно практически все что угодно.

Это может быть факт заключения договора между определенными лицами, согласование сторонами содержания, либо каких-то конкретных условий договора, факт нарушения обязательств, либо наоборот факт добросовестного их исполнения. Проще говоря, можно доказать любые факты, за исключением тех, которые в силу закона можно устанавливать только определенными доказательствами.