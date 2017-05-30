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Митинг 12 июня
Митинг 12 июня
15.06 18:41 | число просмотров 4237 число постов 31
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
 
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"Нам говорили, что мы все переодетые бюджетники, матом крыли"
"Нам говорили, что мы все переодетые бюджетники, матом крыли"
Записали Павел Мерзликин и Саша Сулим
15.06 18:52 |  число просмотров 81
(«Медуза»)
12 июня на Тверской улице в Москве состоялся фестиваль «Времена и эпохи» с участием нескольких тысяч реконструкторов из России и других стран мира. Он был приурочен ко Дню России. Одновременно на Тверской прошла и массовая несанкционированая акция сторонников Алексея Навального, закончившаяся массовыми задержаниями. Пострадали при ее разгоне и участники фестиваля. «Медуза» поговорила с реконструкторами о событиях 12 июня.

Фестиваль «Времена и эпохи» проходил в центре Москве с 1 по 12 июня, на нем были представлены площадки реконструкторов различных эпох — от Древнего Рима до ХХ века. 12 июня финал фестиваля проходил на Тверской улице. Там в рамках выставки «История побед России» в разных зонах Тверской были представлены больше десятка эпох — от Древней Руси до Великой Отечественной войны. Фестиваль проходит с 2011 года; 2017 году в нем участвовали около шести тысяч реконструкторов.

Алексей Овчаренко

реконструктор, организатор фестиваля

К фестивалю мы начали готовиться ровно год назад, а совсем плотно занимались им где-то с декабря. Такая ранняя подготовка особенно важна для иностранцев — на фестивале были реконструкторы из 22 стран. В основном, из Европы, но была даже Австралия. А реконструктор из Франции, приехавший реконструировать французскую революцию, вообще оказался в автозаке во время всех этих событий. Сейчас он уже дома, все в порядке.

От таких иностранных гостей есть прямой экономический эффект. Мы знаем, что на фестиваль приехала тысяча иностранных реконструкторов. Каждый из них ежедневно тратил примерно по 100 евро — без учета проживания. Соответственно только это принесло [городу] миллион евро.

Одним из главных итогов этого фестиваля для меня, как организатора, стало то, что никто не умер и никто серьезно не пострадал. Ведь получилось так, что наш фестиваль начался с того самого урагана в Москве, а закончился совмещением фестиваля на Тверской с политической акций Навального. Отзывы самих участников говорят, что фестиваль им все же понравился. Хотя сейчас повестка 12 июня все же отчасти перекрыла эти впечатления.

Я на Тверской был в самой гуще событий, там где была зона Древней Руси. Как капитан не мог бросить свой корабль в такой момент. Я видел, как участники протестной акции переписывались в твиттере, видел футбольных фанатов, которые координировали более молодых участников. Видел, как развивалась сама ситуация. Самый критический момент был для меня, когда снизу, с Охотного ряда, на фестиваль шли люди с колясками и детьми, а сверху уже подпирали те, кто пришел отстоять свое право донести до всех свою позицию. А мои реконструкторы оказались где-то посередине. Они сами приехали с детьми и женами и попали в самый замес. По-другому это никак не назвать. При этом я считаю, что действия ОМОНа были вполне корректны. Ничего из ряда вон я не видел.

Сейчас другие реконструкторы, конечно, говорят, что есть большие потери, чуть ли не погромы, но то, что я видел — толпа просто разбегалась куда угодно от полиции и, конечно, бежала через наши лагеря. Конечно, побили горшки и прочее. А ведь это сделано своими руками и стоит приличных денег. Я думаю, общий ущерб реконструкторов составляет около полумиллиона рублей — если оценивать на глаз. Я не думаю, что была цель устроить погром, хотя провокации, конечно, были. Реконструкторов провоцировали, оскорбляли, кричали им в лицо. Говорили нам, что мы все переодетые бюджетники, где-то матом крыли. Людей провоцировали на агрессию, чтобы снять это и транслировать в интернет.

Нужно понимать, что мы ничего не могли изменить или отменить — когда Навальный объявил о переносе акции, реконструкторы с домочадцами уже ехали на фестиваль — на семейный фестиваль! На всякий случай мы дали команду убрать оружие, и я, честно говоря, удивлен, как все корректно себя вели. Хотя мы, реконструкторы, — это в общем-то ребята, которые ни за словом, ни за делом в карман полезут. Они не боятся ни высказывать свою позицию ни о власти, ни об оппозиции. У меня, как реконструктора, есть только гордость за ребят, которые затаскивали детей, в том числе чужих, от толпы в древнерусскую ладью — и достаточно корректно общались с участниками акции.

Был ли у кого-то план, у органов безопасности или Навального, что все пойдет по такому сценарию, я не берусь судить. Мне, как организатору, кажется, что перенос митинга на Тверскую был неправильным и странным решением и поставил его участников под угрозу. И гостей фестиваля тоже.
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