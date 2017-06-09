Между 26 марта и 12 июня государственная машина предприняла посильные действия для того, чтобы как-то разрешить «молодежный вопрос». Собственная непопулярность среди этой категории подданных стала для нее полным сюрпризом. Люди, которые не помнят во главе страны никого, кроме Владимира Путина, оказывается, совершенно не верят тому, что построенная им система рассказывает о себе самой.

Надо отдать нашим властям должное. Они не стали тратить время на раскачку и сразу пустили в ход весь свой стандартный инструментарий, с которым берутся за любую проблему.

1. Анонсировали великую детско-юношескую государственную программу. Президентским указом 2018—2027 годы объявлены «Десятилетием детства». Прошу обойтись без улыбок и каламбуров. Правительственные клерки, которым даны три месяца на сочинение всех бумаг, изображающих это начинание, трудятся не разгибаясь.

2. Многомиллионные учительские и профессорско-преподавательские массы брошены вышибать из подопечных несанкционированные настроения с помощью отеческих и материнских выволочек и угроз.

Процитирую обращение ректората одного из вузов, выгодно выделяющееся из массы прочих своим не столько угрожающим, сколько жалобным тоном: «Официальные (разрешенные) мероприятия будут проходить на различных площадках — их цель поддержка незыблемого курса Президента В.В. Путина на развитие демократии в России, курса на преодоление технологического отставания… По достоверной информации в вашей среде есть сторонники оппозиционного деятеля Алексея Навального, который, используя трудности сегодняшнего дня, планирует совершение ряда провокаций… Как эти действия могут отразиться на вас?! Не нанесет ли это вред вашему будущему, реализации ваших целей и становлению вас как будущих специалистов?! Подумайте о том, какой вред может быть нанесен престижу нашей страны, нашего города, нашего ВУЗа, в котором вы получаете знания, умения, навыки!..»

Разумеется, для людей немолодых и умудренных «технологическое отставание», так и не преодоленное почему-то за пару десятилетий, — это привычные, не имеющие ни начала, ни конца «трудности сегодняшнего дня». Но человек, которому лет двадцать от роду, может смотреть на то же самое совсем иначе. Об этом в ректорате как-то не подумали.

3. Срочно запустили в работу очередной пакет запретов. Вот, например, самый свежий законопроект: «установить запрет на использование в РФ информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к интернет-сайтам, доступ к которым на территории РФ ограничен». Подростков ведь хлебом не корми, только запрети что-нибудь — и они будут счастливы. Особенно если это касается Интернета.