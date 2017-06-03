Президент США Дональд Трамп вышел из Парижского соглашения по климату. И я попытаюсь объяснить, почему это совершенно правильный поступок и почему учение Глобального потепления — самая большая афера наших дней, по сравнению с которой мощи Николая Угодника или там аннексия Крыма — детские шалости. Сторонники этого Учения утверждают: человек является причиной потепления, и по этому поводу существует «научный консенсус», а каждый, кто в этом сомневается, куплен «ExxonMobil», и что отрицать этот факт — это все равно, что отрицать Холокост. Так вот — это вранье. Во-первых, этого консенсуса нет. Во-вторых, настоящая наука не имеет никакого отношения к консенсусу. Формула E=mc2 выработана не в результате консенсуса. Она выработана в результате открытия. К консенсусу прибегают, когда доказывают, что «все должны верить в Триединого Бога», или что «все должны строить коммунизм». Апелляция к консенсусу — это шаромыжничество. Как заметил по этому поводу Майкл Крайтон: «Консенсус — это первое прибежище негодяев. Это способ избежать обсуждения, заявив, что вопрос уже решен». Сторонники Учения говорят, что климат Земли стал отклоняться от «нормы». Это ложь. Никакой «нормы» для климата не существует. Единственной нормой климата является изменение. Жизнь на Земле существует 3,8 млрд лет, и все эти 3,8 млрд лет на Земле менялся климат. В истории земли (вероятно) был период, когда она была одним ледяным шаром. В истории Земли были периоды, когда на полюсе можно было выращивать огурцы. Даже на протяжении истории существования человека как вида климат менялся в более широких пределах, чем сейчас. В ээмском периоде (130—115 тыс. лет до н.э.) уровень моря был выше на 4—6 метров, а на Темзе водились гиппопотамы. В климатическом оптимуме голоцена (9—5 тыс. лет до н.э.) летние температуры в Сибири были на 2—9 градусов выше. Тысячу лет назад температура была такая же, как сейчас. «Вероятно, сейчас так же тепло, как тысячу лет назад». Последняя фраза — это цитата. Более того, это цитата от одного из столпов Учения глобального потепления — палеоклиматолога Кейта Брифли. Просто это цитата не из его публичных выступлений, а из его вскрытой хакерами переписки — Брифли и коллеги обсуждали вопрос, как лучше подделать научные данные.