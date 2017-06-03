  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Блогеры против: Аэрофлот
3.06 число просмотров 35575 число записей 101
 
#ОчередьНаНиколая
23.05 число просмотров 2243 число записей 7
 
Саша в Госдуме
23.05 число просмотров 2498 число записей 5
 
Икорница в вертолет
23.05 число просмотров 1921 число записей 8
 
"Ленин" Данилкина
22.05 число просмотров 1931 число записей 4
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Видеоблогер Алишер Усманов
25.05 число просмотров 5284 число записей 16
 
Ребенок задержан за чтение стихов Шекспира
29.05 число просмотров 2804 число записей 20
 
Запрет Telegram
19.05 число просмотров 2530 число записей 8
 
Саша в Госдуме
23.05 число просмотров 2498 число записей 5
 
Обыск в "Гоголь-центре"
25.05 число просмотров 2735 число записей 18
 
Прислать свою ссылку
Нас возьмут тепленькими
Нас возьмут тепленькими
Юлия Латынина
5.06 14:46 |  число просмотров 314
(«Новая газета»)

Президент США Дональд Трамп вышел из Парижского соглашения по климату.

И я попытаюсь объяснить, почему это совершенно правильный поступок и почему учение Глобального потепления — самая большая афера наших дней, по сравнению с которой мощи Николая Угодника или там аннексия Крыма — детские шалости.

Сторонники этого Учения утверждают: человек является причиной потепления, и по этому поводу существует «научный консенсус», а каждый, кто в этом сомневается, куплен «ExxonMobil», и что отрицать этот факт — это все равно, что отрицать Холокост. Так вот — это вранье.

Во-первых, этого консенсуса нет. Во-вторых, настоящая наука не имеет никакого отношения к консенсусу. Формула E=mc2 выработана не в результате консенсуса. Она выработана в результате открытия.

К консенсусу прибегают, когда доказывают, что «все должны верить в Триединого Бога», или что «все должны строить коммунизм». Апелляция к консенсусу — это шаромыжничество. Как заметил по этому поводу Майкл Крайтон: «Консенсус — это первое прибежище негодяев. Это способ избежать обсуждения, заявив, что вопрос уже решен».

Сторонники Учения говорят, что климат Земли стал отклоняться от «нормы». Это ложь. Никакой «нормы» для климата не существует. Единственной нормой климата является изменение.

Жизнь на Земле существует 3,8 млрд лет, и все эти 3,8 млрд лет на Земле менялся климат. В истории земли (вероятно) был период, когда она была одним ледяным шаром. В истории Земли были периоды, когда на полюсе можно было выращивать огурцы. Даже на протяжении истории существования человека как вида климат менялся в более широких пределах, чем сейчас.

В ээмском периоде (130—115 тыс. лет до н.э.) уровень моря был выше на 4—6 метров, а на Темзе водились гиппопотамы. В климатическом оптимуме голоцена (9—5 тыс. лет до н.э.) летние температуры в Сибири были на 2—9 градусов выше. Тысячу лет назад температура была такая же, как сейчас. «Вероятно, сейчас так же тепло, как тысячу лет назад». Последняя фраза — это цитата. Более того, это цитата от одного из столпов Учения глобального потепления — палеоклиматолога Кейта Брифли. Просто это цитата не из его публичных выступлений, а из его вскрытой хакерами переписки — Брифли и коллеги обсуждали вопрос, как лучше подделать научные данные.
Далее
Посты дня
Как КГБ прошляпил распад СССР
blogВиталий Шушкевич    6.06 19:41 |  число просмотров 1227
Как КГБ прошляпил распад СССР Захожу после этого забрать загран, а там опер по особо важным делам сидит, предлагает сигарету моей марки и поговорить с ним по-человечески
 
Напишите телеграмму. Поздравьте. Поддержите
blogKatrin Reifert    6.06 19:31 |  число просмотров 628
Напишите телеграмму. Поздравьте. Поддержите Самочувствие Никиты Юрьевича Белых стабильно, хотя и без улучшений
 
О причинах кампании по посадкам губернаторов
blogAlexander Kynev    6.06 08:53 |  число просмотров 1387
О причинах кампании по посадкам губернаторов Вместо "квазисдержек и противовесов" полная деморализация системы управления в принципе
 
Почти фильм Гая Ричи
blogexodus_media    5.06 09:48 |  число просмотров 1763
Почти фильм Гая Ричи Прочитал про покушение на Адама Осмаева и нахожусь под большим впечатлением. Как и в случае с Вороненковым, организаторы не стали обеспечивать исполнителя оперативной информацией и отправили на верную смерть.
 
41
blogNavalny    4.06 14:59 |  число просмотров 1516
41 Сегодня мне сорок один и самое большое моё достижение — эти ребята на фотографии рядом со мной. Они классные и весёлые
 
все записи

Выбор редактора
Росгидромет блокирует на территории РФ данные метеорадаров, которые могут предсказывать шторм
blogLiubov Yakubovskaya    2.06 17:15 |  число просмотров 2258
Росгидромет блокирует на территории РФ данные метеорадаров, которые могут предсказывать шторм Росгидромет блокирует на территории РФ данные метеорадаров, которые могут предсказывать шторм. Которые его и предсказали в понедельник
 
Совесть совсем замучила
blogLisa    2.06 16:33 |  число просмотров 2440
Совесть совсем замучила Я - Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства. Это первый текст, который пишу сама. Все остальные заказные
 
Ты че думаешь я простая тёлка с которой можно вот так разговаривать?
blogСталингулаг    1.06 12:06 |  число просмотров 3408
Ты че думаешь я простая тёлка с которой можно вот так разговаривать? Это не пьяные разборки у третьесортных московских ночных клубов. Это примерно так официальный представитель МИДа РФ, Мария Захарова угрожает финскому журналисту
 
События
Чечня без геев
2.05 |  число просмотров 2967
Чечня без геев
Скандал после статьи "Новой газеты" о преследованиях геев в Чечне продолжает развиваться: угрозы поступают и поддержавшим коллег журналистам "Эха Москвы". Следственный комитет сообщил о доследственной проверке угроз и по фактам, изложенным в статьях
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 2700
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 4465
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Запрет Telegram
19.05 |  число просмотров 2530
Запрет Telegram
Блогеры обсуждают слухи о скорой блокировке ставшего популярным в России мессенджера Telegram. Администраторы ряда российских Telegram-каналов в свою очередь обратились к Павлу Дурову с петицией, в которой просят его не допустить блокировки сервиса в России
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 1931
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012