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По поводу премии журнала GQ «Человек года»
По поводу премии журнала GQ «Человек года»
Редакция
1.06 15:52 |  число просмотров 277
(«Новая газета»)

Уважаемые коллеги и друзья!

В среду стали известны имена номинантов на премию журнала GQ «Человек года 2017». Среди них в довольной странной номинации «Автор года» — главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Формулировка тоже доставляет: «За работу под его руководством журналистов на Северном Кавказе». И понеслось.

Хотелось бы сразу внести ясность.

Ни «Новая газета», ни Дмитрий Муратов не имеют никакого отношения к выдвижению на премию «Человек года-2017». Более того, нас никто об этом не уведомлял и не предупреждал, мы узнали об этом только из опубликованного списка номинантов.

И нам тоже кажется очень странным и некорректным, что за выдающуюся журналистскую работу Елены Милашиной, Ирины Гордиенко и Елены Костюченко и то за, что они «бесстрашно взрывали информационное поле расследованиями о нарушении прав человека на Кавказе, не давая забыть: что-то в стране не так» (цитата с сайта премии), предлагается голосовать за «автора года» Дмитрия Муратова. Равно как и наличие отдельной гетто-номинации «Женщина года» (в которой, к слову, не представлено ни одной журналистки вообще).
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