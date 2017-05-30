"Почему глава украинского государства часто появляется на публике в мятом костюме?" - таким вопросом задалось украинское издание "Страна". Загадка традиционно не выглаженного пиджака Петра Порошенко действительно волнует украинцев, вместе с другими его персональными особенностями - не всегда здоровым цветом лица или "нестройными" речами.

За ответом журналисты обратились к дизайнерам одежды, сотрудникам госохраны и экспертам по дипломатическому протоколу. Но к однозначному мнению прийти не удалось.

Тайной остаются и выпирающие из-под костюма Порошенко прямоугольные предметы. Фото: AP

"Вопросы о появлении президента в мятых костюмах меня в очередной раз ставят в неловкое положение. Но спрашивать, почему Порошенко выходит на люди в таком виде, нужно у его жены и протокольной службы", - цитирует издание Наталью Адаменко, эксперта по этикету и дипломатическому протоколу. Источники в президентской охране, в свою очередь, заявили, что отвечают не за состояние костюмов президента. Однако заверили издание, что одутловатость силуэта Порошенко не вызвана ношением бронежилета, как многие на Украине предполагают. Дизайнеры же посоветовали Порошенко использовать хлопковые или льняные костюмы - их не обязательно гладить, либо же заказать костюм по индивидуальным меркам у хорошего портного.