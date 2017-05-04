"Хорошо, правда, хорошо!" Андрей Колесников 446 4.05 16:23 |446 («Русский пионер»)

До и после. Фотографии сделаны с перерывом в 1 минуту.



Как здоровье?



Здоров, совсем здоров, чего и всем неравнодушным желаю. Ну, может быть, не всем. Хотя ладно, всем, бог с ними.



Как все-таки себя чувствуешь? Помощь нужна?



Чувствую себя хорошо в основном по двум причинам. Во-первых, впечатлен размахом похоронной процессии. Проводить меня в последний путь собрались сотни тысяч пользователей Рунета и Уанета. Не подозревал, что так популярен. Приятно удивлен. Во-вторых, и ты меня как главред литературного журнала поймешь, получил большое эстетическое удовольствие от чтения посвященных мне некрологов. Какая живость слога! Что за бездна вкуса и простодушного народного юмора! И как порой ярко обозначается глубокое познание медицины, политики, философии. Хорошо, правда, хорошо.



Как оцениваешь реакцию общественности? Может, что-то хочешь ей пожелать? Здоровья? Многие за тебя болеют. Но и против!



Главное в общественной реакции - тотальное неравнодушие. Чехов призывал бояться равнодушных. А неравнодушные могут только радовать. Точнее, смешить. Далее