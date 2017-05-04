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"Хорошо, правда, хорошо!"
"Хорошо, правда, хорошо!"
Андрей Колесников
4.05 16:23 |  число просмотров 446
(«Русский пионер»)

До и после. Фотографии сделаны с перерывом в 1 минуту.

Как здоровье?

Здоров, совсем здоров, чего и всем неравнодушным желаю. Ну, может быть, не всем. Хотя ладно, всем, бог с ними. 

Как все-таки себя чувствуешь? Помощь нужна?

Чувствую себя хорошо в основном по двум причинам. Во-первых, впечатлен размахом похоронной процессии. Проводить меня в последний путь собрались сотни тысяч пользователей Рунета и Уанета. Не подозревал, что так популярен. Приятно удивлен. Во-вторых, и ты меня как главред литературного журнала поймешь, получил большое эстетическое удовольствие от чтения посвященных мне некрологов. Какая живость слога! Что за бездна вкуса и простодушного народного юмора! И как порой ярко обозначается глубокое познание медицины, политики, философии. Хорошо, правда, хорошо. 

Как оцениваешь реакцию общественности? Может, что-то хочешь ей пожелать? Здоровья? Многие за тебя болеют. Но и против!

Главное в общественной реакции - тотальное неравнодушие. Чехов призывал бояться равнодушных. А неравнодушные могут только радовать. Точнее, смешить.
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