"Куда нужно было обращаться за компенсацией после задержания 26 марта?" Зоя Светова 132 23.04 13:33 |132 («Открытая Россия») В распоряжении Открытой России оказался опросник, который следователи СК используют во время допросов свидетелей по «делу о 26 марта». Это уголовное дело было возбуждено СК РФ после акции на Тверской улице в Москве, по нему арестованы четыре человека. Их обвиняют в хулиганстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и применении насилия в отношении представителя власти. А в качестве свидетелей допрашиваются те, кто был задержан 26 марта, включая несовершеннолетних. Вопросы, которые задают несовершеннолетним «свидетелям», больше напоминают тест на благонадежность или ЕГЭ по обществознанию. Допрашивают и подростков, и их родителей. Судя по тематике вопросов, над их составлением трудились не только следователи, но и психологи. Кому-то очень хочется понять, кто эти «новые буйные», которые вышли на улицу 26 марта. Опросник для несовершеннолетних «свидетелей» по уголовному делу 26 марта (Для удобства мы разбили вопросы СК на тематические группы) О семье и жизни Расскажите о своей семье: имеются ли у вас родители, дедушки, бабушки, братья и сестры. Каков их возраст? Чем каждый из них занимается? Кем работает? Каково материальное благополучие семьи? Испытываете ли вы недостаток в еде, одежде, даются ли вам родителями деньги на личные расходы? В какой сумме? На какие нужды эти деньги расходуются? Откладываются ли деньги про запас? Как долго и по какой программе в школе вы обучаетесь? Как часто в школе, училище проводятся занятия? Где вы обучались раньше, и именно по какой причине вы сменили место учебы? Посещаете ли вы вне школы спортивные и иные тематические секции? Как давно, какие именно, и где они проходят? К какой профессии вы стремитесь и почему? Готовитесь ли вы к освоению желанной профессии, и какие преимущества в ней видите? Насколько чутко родители относятся к вам? Испытываете ли вы страх перед родителями? Какие наказания следуют за провинностями? Далее