  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Тиллерсон прилетел
12.04 число просмотров 908 число записей 5
 
Больше, чем поэт
12.04 число просмотров 1222 число записей 14
 
Иск Усманова к Навальному
12.04 число просмотров 1933 число записей 7
 
Скорбь по разнарядке
6.04 число просмотров 2056 число записей 19
 
Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 5419 число записей 25
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 5419 число записей 25
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5248 число записей 19
 
Гибель сенатора Тюльпанова
5.04 число просмотров 2278 число записей 8
 
Задержание Мальцева
16.04 число просмотров 2343 число записей 14
 
Скорбь по разнарядке
6.04 число просмотров 2056 число записей 19
 
Прислать свою ссылку
Преподавателя РАНХиГС уволили из-за докладной, обвиняющей ее в симпатии к Навальному
Преподавателя РАНХиГС уволили из-за докладной, обвиняющей ее в симпатии к Навальному
Максим Литаврин
22.04 10:14 |  число просмотров 35
(«Открытая Россия»)

Преподавателя РАНХиГС Людмилу Колесникову уволили из академии из-за докладной записки магистрантов программы «Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества», которым не понравилось упоминание Алексея Навального в позитивном ключе. Об этом Открытой России рассказал магистрант смежной группы, пожелавший не упоминать своего имени.

По словам собеседника, на лекции Колесникова подняла темы акции протеста Алексея Навального и скандала с преследованием чеченских геев, что вызвало у магистрантов недовольство. «Они подняли скандал на кафедре, написали на нее жалобу и потребовали ее убрать. После этого РАНХиГС ее уволил», — рассказал он. «Эти ребята не скрывают, что они написали донос, даже хвастают, что смогли „убрать фанатку Навального и защитницу геев“» — добавил собеседник.
Далее
Посты дня
Новости реновации Собянина
blogEkaterina Vinokurova    22.04 00:35 |  число просмотров 477
Новости реновации Собянина В Северном Измайлово появились хунвейбины от застройщиков. Как бы от лица общественности они просят вступить в переговоры с застройщиками, чтобы выкупить у них часть квартир под переселение
 
#Кадыров #Россия #Чечня #Роснефть #Сечин
blogАллах Велик    20.04 15:06 |  число просмотров 756
#Кадыров #Россия #Чечня #Роснефть #Сечин Мы с Игорем Сечиным договорились создать рабочую группу по повышению эффективности реализации совместных проектов и решения существующих проблем
 
Активные граждане под снос
blogАлександр Плющев    20.04 15:01 |  число просмотров 811
Активные граждане под снос На многих собраниях жильцов расселяемых пятиэтажек говорилось, что голосования по этим вопросам будут проводиться в Активном гражданине. Это означает, что никакого голосования на самом деле не будет
 
Редактора газеты "Вечерний Магадан" уволили с работы из-за поста в Facebook
blogАндрей Гришин    20.04 10:28 |  число просмотров 1046
Редактора газеты "Вечерний Магадан" уволили с работы из-за поста в Facebook Представители мэрии Магадана – учредителя издания - с сожалением объявили, что мне придется написать заявление на увольнение. Причина: как раз пост на моей личной страничке в Facebook
 
Каюсь, был неправ
blogЛеонид Волков    19.04 15:52 |  число просмотров 1372
Каюсь, был неправ Начиная с 26 марта юридическая служба развернула телефонную горячую линию, на которой принимались обращений незаконно задержанных участников митинга. Суммарно было принято 655 обращений
 
все записи

Выбор редактора
То есть языки теперь тоже запретят
blogСтанислав Яковлев    17.04 23:28 |  число просмотров 1736
То есть языки теперь тоже запретят "Наши дети сегодня владеют не одним, а несколькими языками. Мы сегодня работаем в нашем правовом поле и смотрим контент, который изложен на русском языке"
 
В нашей области в пасхальных богослужениях приняли участие 1,84% населения
blogfyodork    16.04 11:06 |  число просмотров 2024
В нашей области в пасхальных богослужениях приняли участие 1,84% населения Это вот и есть реальные мобилизационные и электоральные возможности РПЦ. Это какая-то величайшая афера нашего времени, что религия абсолютного меньшинства выдается за религию большинства
 
Российские губернаторы — лидеры преступного мира
bloghmland    13.04 20:15 |  число просмотров 1565
Российские губернаторы — лидеры преступного мира В среднем получается, что на каждый полный год президентства Путина приходится по одному губернатору, осужденному за коррупцию (хотелось бы увидеть статистику глав регионов, посаженых за взятки в ельцинский период)
 
События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 10702
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1681
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3386
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2243
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
все записи
Книги
Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 1222
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012