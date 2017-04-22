Преподавателя РАНХиГС уволили из-за докладной, обвиняющей ее в симпатии к Навальному Максим Литаврин 35 22.04 10:14 |35 («Открытая Россия») Преподавателя РАНХиГС Людмилу Колесникову уволили из академии из-за докладной записки магистрантов программы «Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества», которым не понравилось упоминание Алексея Навального в позитивном ключе. Об этом Открытой России рассказал магистрант смежной группы, пожелавший не упоминать своего имени. По словам собеседника, на лекции Колесникова подняла темы акции протеста Алексея Навального и скандала с преследованием чеченских геев, что вызвало у магистрантов недовольство. «Они подняли скандал на кафедре, написали на нее жалобу и потребовали ее убрать. После этого РАНХиГС ее уволил», — рассказал он. «Эти ребята не скрывают, что они написали донос, даже хвастают, что смогли „убрать фанатку Навального и защитницу геев“» — добавил собеседник. Далее