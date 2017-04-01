Публикация «Убийство чести», в которой мы сообщили о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни по обвинению или одному лишь подозрению в гомосексуальной ориентации, вызвала огромный резонанс. Официальные представители Чеченской Республики привычно заявили о «клевете» и распространении «сплетен». Пресс-секретарь МВД по ЧР высказал мнение, что это «неудачная первоапрельская шутка». Советник Рамзана Кадырова по делам религии Адам Шахидов обвинил «Новую газету» в «оговоре целой нации», а Союз журналистов Чечни предложил «не считать отныне сотрудников «Новой газеты» журналистами». При этом все как один чеченские чиновники, депутаты, общественные деятели отрицали сам факт существования гомосексуалов среди чеченцев. И — одновременно — констатировали: таким людям не место в Чечне. Они вообще не заслуживают права на жизнь. В это же самое время на горячую линию (kavkaz@lgbtnet.org), созданную Российской ЛГБТ-сетью в координации с «Новой газетой» и российскими правозащитниками (ее контакты за день до публикации были распространены в соцсетях), начали поступать первые обращения. Люди, попавшие в Чечне под преследования из-за своей сексуальной ориентации, выходили на контакт по разным каналам. Кто-то смог уехать в Европу самостоятельно и занимается теперь сбором информации от своих друзей, оставшихся в Чечне. Кто-то выехал за пределы республики, в российские города, и оттуда связался с нами. Кто-то до сих пор находится в Чечне и прячется.

Совместно с активистами из Российской ЛГБТ-сети мы получили три свидетельства от жителей Чечни, которые в очном общении рассказали нам о том, что с ними произошло. На данный момент все эти люди и их семьи находятся в безопасности, за пределами России. Также мы получили еще три истории, герои которых или погибли, или прячутся в Чечне (в распоряжении редакции есть голосовые сообщения одного из скрывающихся. — Е. М.). Все эти свидетельства получены в разное время, от разных людей, проживавших в разных районах Чечни, имевших в обществе различный социальный статус и не знакомых друг с другом. Тем не менее во всех свидетельствах есть повторяющиеся моменты, которые позволяют восстановить хронику массовых репрессий против чеченцев, заподозренных в гомосексуальной ориентации. В предыдущей публикации мы отталкивались от информации наших источников из УФСБ и МВД по ЧР. Они связывали массовые репрессии против чеченского ЛГБТ-сообщества с заявлением о проведении гей-парадов в четырех кавказских городах, которое подали активисты интернет-проекта GayRussia.ru в начале марта. Однако эти заявления, вызвавшие огромный негативный резонанс на Кавказе, спровоцировали вторую волну репрессий. Потому что была и первая. Она началась вполне «традиционно» для Чечни. В 20-х числах февраля был задержан мужчина, находившийся, по данным «Новой газеты», в состоянии наркотического опьянения. Надо сказать, что в Чечне однотипными методами борются не только с террористами, салафитами и гомосексуалами, но и с наркоманами и даже — нарушителями ПДД: для начала правоохранители исследуют их телефоны. При изучении базы данных телефона задержанного наркомана в ней были обнаружены фотографии и видеоролики откровенного содержания и десятки контактов местных гомосексуалов. Именно эта база данных и спровоцировала первую волну задержаний и расправ. К тому времени, когда руководитель проекта GayRussia.ru Николай Алексеев решил вовлечь в свою общероссийскую акцию Кавказ, в Чечне уже были убитые. Но сама волна пошла на спад. По крайней мере, в одной из секретных тюрем, которая фигурирует буквально во всех показаниях опрошенных нами людей, на момент подачи провокационного заявления от активистов GayRussia.ru, задержанных по подозрению в гомосексуальности, уже выпустили. А теперь — тюрьма снова полная. О секретной тюрьме в городе Аргуне мы получили информацию от источников в силовых структурах еще полторы недели назад. Тюрьма представляет собой несколько зданий, которые формально пустуют. В 2000-е годы тут располагалась военная комендатура, затем там размещался РОВД г. Аргуна. Сейчас ОМВД России по г. Аргуну переехал на новое место, а бывшая военная комендатура (адрес: г. Аргун, улица Кадырова, 99б) стала одним из многочисленных мест тайного содержания людей в Чечне.