По словам представителя Hermitage Capital, инцидент произошел в доме Горохова в Новой Москве в тот момент, когда вместе с рабочими он пытался поднять ванну на мансарду (высота 5-го этажа). В какой-то момент не выдержала лебедка, и Горохов сорвался вниз. Никто из рабочих не пострадал. Момент падения родные Горохова не видели. «Конечно, все может быть. И несчастный случай, и что-то другое… У нас очень много вопросов относительно произошедшего, на которые мы не можем получить ответы. Лебедка рассчитана на очень большой вес — несколько тонн, гораздо больше, чем сама ванна. Почему эта лебедка оборвалась — непонятно. И как упал Николай — тоже вопрос». В Hermitage добавляют, что в последнее время Николай Горохов как представитель интересов Натальи Магнитской был занят во многих процессах, где пытался привлечь к ответственности как виновных в гибели ее сына, так и тех должностных лиц, которые осуществляли посмертное преследование Магнитского и тормозили дело о его гибели. В частности, Горохов обжаловал действия следователей СД МВД РФ О.В. Уржумцева, Р.А. Филиппова, П.И. Тамбовцева и А.В. Ранченков...