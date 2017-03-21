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Выпал из дела Магнитского
Выпал из дела Магнитского
22.03 11:29 | число просмотров 559 число постов 6
Представляющий интересы матери Сергея Магнитского и объявленного в розыск главы Hermitage Capital Уильяма Браудера Николай Горохов выпал с пятого этажа в Новой Москве. Основная версия — бытовая, но из-за множества смертей вокруг дела Магнитского блогеры уже не верят ни в какие официальные версии
 
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Адвокат матери Магнитского выпал из окна 5 этажа
Адвокат матери Магнитского выпал из окна 5 этажа
Вера Челищева
22.03 11:30 |  число просмотров 183
(«Новая газета»)
 По словам представителя Hermitage Capital, инцидент произошел в доме Горохова в Новой Москве в тот момент, когда вместе с рабочими он пытался поднять ванну на мансарду (высота 5-го этажа). В какой-то момент не выдержала лебедка, и Горохов сорвался вниз. Никто из рабочих не пострадал. Момент падения родные Горохова не видели. 

«Конечно, все может быть. И несчастный случай, и что-то другое… У нас очень много вопросов относительно произошедшего, на которые мы не можем получить ответы. Лебедка рассчитана на очень большой вес — несколько тонн, гораздо больше, чем сама ванна. Почему эта лебедка оборвалась — непонятно. И как упал Николай — тоже вопрос».

В Hermitage добавляют, что в последнее время Николай Горохов как представитель интересов Натальи Магнитской был занят во многих процессах, где пытался привлечь к ответственности как виновных в гибели ее сына, так и тех должностных лиц, которые осуществляли посмертное преследование Магнитского и тормозили дело о его гибели. В частности, Горохов обжаловал действия следователей СД МВД РФ О.В. Уржумцева, Р.А. Филиппова, П.И. Тамбовцева и А.В. Ранченков...
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