Нам удалось получить уникальные данные о движении денег по счетам компаний, участвовавших в отмывании 22 млрд долларов. Всего мы изучили 76 тысяч банковских проводок. Общий оборот по этим транзакциям составил 156 млрд долларов. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций — от США и Южной Африки — до Китая и Австралии. Этими данными мы поделились с 61 журналистом из 32 стран мира. В расследовании участвовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие. В каждой стране наши коллеги пытались найти конечных получателей выведенных из России денег и понять, как деньги были использованы. Как мы и предполагали, у 700 млрд рублей не было единого источника. В общий котел, который мы назвали «Ландроматом», попадали деньги от крупнейших государственных контрактов; от контрабанды электроники, одежды и продукции военного назначения; от хищения активов в банках; и даже от финансирования политических проектов в Европе...