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«Сотрудники в штатском меня избили и пытались сделать осведомителем»
«Сотрудники в штатском меня избили и пытались сделать осведомителем»
Анна Красноперова
21.03 17:04 |  число просмотров 233
(«The Insider»)

18 марта во время митинга-концерта, который прошел на Воробьевых горах в честь трехлетия «присоединения» Крыма к России, аспирант исторического факультета МГУ Фарух К. (имя изменено) вывесил из окна общежития самодельный флаг Украины. Вскоре после этого он, по его словам, был задержан с применением грубой силы сотрудниками в штатском, доставлен в ОВД, где его пытались заставить стать осведомителем ФСБ и Центра по борьбе с экстремизмом. При этом его комнату обыскали и изъяли ноутбук и другую технику. Аспирант рассказал The Insider подробности инцидента.

— Что именно вы сделали в тот день?

— Мое окно выходит на Воробьевы горы, я сам сделал флаг Украины и вывесил его из своего окна. Потом я поднялся на лестничную площадку, там было открытое окно, в которое обычно курят, и оттуда помахал флагом Украины. Я не знаю, был он виден или нет вообще оттуда. То есть он там был буквально 40 секунд. Потом я вернулся в комнату, и где-то через час решил еще раз повторить. Но это, конечно, уже была глупость – я вернулся на то же самое место. Меня сперва задержали охранники МГУ там же на лестничной площадке, хотя охранники МГУ не имеют права задерживать вообще людей. Они могут позвонить в полицию, вызвать специальных людей, но сами задерживать никого не могут. Потом подошли 5-6 неизвестных в штатском, не представившись никак. Такие мужики в толстовках, спортивного телосложения. И начали прессовать что ли: «Ты кто такой? Ты что тут делаешь? Зачем тебе это флаг?» Я не отрицал, что это я, что тут отрицать – вот я с флагом здесь.

— Сотрудники полиции присутствовали при этом?

— Потом подошел человек в форме майора полиции, но он тоже не представился. Он отдельно пришел. Потом они решили пойти в комнату и устроить там обыск. То есть без всякого ордера, вообще без всего, даже не представившись. Они меня туда понесли сперва. Я говорю: «Я могу идти сам». Они понесли все равно. Потом тут же отпустили, майор сказал: «Ты же видишь, он сам нормально идет». В итоге мы дошли сами спокойно абсолютно до комнаты, там они устроили обыск, изъяли ноутбук, фотоаппарат, телефон. Все это зафиксировано на камеры наблюдения в коридорах МГУ, то есть их лица можно спокойно вычислить.

— У вас есть доступ к этим видео?

— Нет, конечно. В общем, они провели обыск, изъяли вот эти вещи. Причем они все это швыряли. Тот же ноутбук, слава богу, еще работает. И после этого мы пошли в отделение полиции в МГУ. То есть там же, прямо в ГЗ <Главном здании МГУ — The Insider> есть отделение полиции. Мы все туда зашли, какая-то у них там классная комната, доска, стулья, какой-то кабинет. Майор постоял минут 10 и потом ушел. И остались только я и эти 5-6 человек. Всем понятно, что это я махал флагом, но они пытались узнать, на чьи деньги я это сделал и в какой организации состою. А это акция личная, то есть никто мне за это не платил, и я лично вообще не состою ни в какой политической организации, даже не в политической не состою ни в какой.

Я думаю, это сотрудники ФСБ, которые работают при МГУ, и сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, центр «Э» так называемый. В МГУ есть свое отделение ФСБ, у них есть свой кабинет. Эти люди неоднократно засвечивались. Потом мы уже постфактум через день разговаривали с другими ребятами, я искал фотки в интернете, одного человека я установил, нашел его фотографии. Скорее всего, это оперуполномоченный ФСБ Андрей Федоров. Он уже засвечивался, когда в 2009 году принуждал студента филологического факультета Савельева подписать бумагу о том, что он будет стучать в ФСБ МГУ на своих товарищей. А он находился в каком-то политическом движении. То есть они его прессовали и угрожали ему тем, что отчислят его. Еще один был похож на Алексея Окопного из центра «Э». Именно эти двое и избивали меня.

 
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