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«Моя история тронула только потому, что я богаче и успешнее вас»
«Моя история тронула только потому, что я богаче и успешнее вас»
Дмитрий Крылов
19.03 19:50 |  число просмотров 178
(«Газета.ру»)
Участник резонансной аварии на МКАД, сын миллиардера и внук экс-главы Хабаровского края 22-летний Игорь Ишаев разразился угрозами в адрес обидчиков в соцсетях. Всех, кто критиковал поведение стритрейсера после аварии и его семью, он пообещал найти. Также стритрейсер похвастался открытием нового сезона для покатушек на Mclaren SLR ценой под 15 млн рублей. На размещенных в закрытом аккаунте видеозаписях Ишаев передвигается на скорости 240 км/ч. Реакции от столичной Госавтоинспекции пока нет.

В Москве раскручивается новая скандальная история с участием любителей погонять с ветерком и не платить штрафы ГИБДД из числа золотой молодежи. Печально прославившийся участием в резонансной мартовской автоаварии на МКАД Игорь Ишаев сделал громкое заявление в адрес всех, кто раскритиковал его поведение в соцсетях. В своем инстаграме, доступном только для друзей, он пригрозил найти каждого, кто негативно высказывался о его семье и самом 22-летнем молодом человеке. Угрозы были снабжены большим количеством нецензурной брани. Как заявил Ишаев, стесняться ему нечего.

«Я готов поспорить, у всех в жизни случались аварии, но вас тронула именно моя история только из-за того, что я успешнее, богаче вас, — написал Ишаев. — Вы в курсе, что ваша зависть от вас так и прет?

Те, кто пишет в соцсетях, чувствуют свою безнаказанность. Кто вы такие, чтобы оскорблять не только меня, но и мою семью?»

 

В манифесте молодого человека говорится, что все колкости, брошенные в него, пролетают мимо, но когда дело касается его семьи, то он готов приехать в гости к каждому. Он пригрозил, что, чтобы пробить адрес и всю информацию о каждом таком комментаторе, много сил не нужно. И пообещал заняться этим, как только у него появится время.
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