До Крыма все «сотрудничали с русскими». До середины 2016 года была неразбериха с этим прошлым. Санкции почти не изменили «режима сотрудничества». Но начиная с выборов в США происходят очень важные изменения, которые даже трудно точно описать и назвать. Внешне это выражено в том, что люди, которым вменена коммуникация с русскими, теряют посты. И все это сопровождается публичными скандалами. Речь идет не о том, что люди сотрудничали злонамеренно, а теперь уже просто о том, что называется на русском бандитском языке «зашкваром». Никто не сомневался в лояльности Флинна, но он ушел из-за «контактов». На днях ушел в отставку вице-спикер Сейма Литвы. Он ушел потому, что литовские спецслужбы отказали ему в допуске к секретным данным, а список тех русских, с которыми он в разные годы дружил, не содержит ничего особенного — представители российских госкорпораций в Литве, мутные русские местные бизнесмены и т.д. Недавно вскрыли почтовый ящик авантюриста, работавшего на Кремль в четырех странах — Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, да еще и на Балканах. Выяснилось, что российский бизнесмен Малофеев обсуждал или проводил какие-то операции на выборах в Боснии, на выборах в Польше...