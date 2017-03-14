Уже третью неделю срочник Аркадий Б., служивший в 5-й роте в/ч 3186 подмосковной дивизии им. Дзержинского, лежит в больнице, а по факту доведения его до попытки самоубийства проводится доследственная проверка. 17 февраля 2017 года в 10 часов утра он открыл окно и выбросился с третьего этажа. Врачи до сих пор удивляются, как он вообще остался жив – казарме больше ста лет, этажи высокие, шансов у парня практически не было. Но бушлат смягчил удар – у солдата компрессионные переломы нескольких позвонков, сотрясение мозга, лечиться ему еще несколько месяцев, но ходить, наверное, сможет, полагают медики. – Не надо ничего писать, боюсь, что мне только хуже будет, – переживает Аркадий. – Да, у меня вымогали деньги, просто так, для себя, 110 тысяч рублей, якобы из моей каптерки пропали чужие вещи – плащ-палатка, тренажеры, запчасти какие-то. Нашли, понимаешь, наивного дурачка… Гоняли сильно, да, но не били, руками не трогали...