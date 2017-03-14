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Навальный идет в президенты
15.03 число просмотров 3830 число записей 47
 
Собянин и хрущовки
14.03 число просмотров 2832 число записей 20
 
Обыск в музее Рериха
8.03 число просмотров 791 число записей 4
 
Мост Немцова закроют
7.03 число просмотров 688 число записей 7
 
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6.03 число просмотров 3109 число записей 18
 
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Собянин и хрущовки
14.03 число просмотров 2832 число записей 20
 
Чуркин скончался
22.02 число просмотров 2182 число записей 19
 
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"Замотают в матрас и пинают"
"Замотают в матрас и пинают"
Елизавета Маетная
14.03 16:32 |  число просмотров 497
(«Радио Свобода»)
Уже третью неделю срочник Аркадий Б., служивший в 5-й роте в/ч 3186 подмосковной дивизии им. Дзержинского, лежит в больнице, а по факту доведения его до попытки самоубийства проводится доследственная проверка. 17 февраля 2017 года в 10 часов утра он открыл окно и выбросился с третьего этажа.

Врачи до сих пор удивляются, как он вообще остался жив – казарме больше ста лет, этажи высокие, шансов у парня практически не было. Но бушлат смягчил удар – у солдата компрессионные переломы нескольких позвонков, сотрясение мозга, лечиться ему еще несколько месяцев, но ходить, наверное, сможет, полагают медики.

– Не надо ничего писать, боюсь, что мне только хуже будет, – переживает Аркадий. – Да, у меня вымогали деньги, просто так, для себя, 110 тысяч рублей, якобы из моей каптерки пропали чужие вещи – плащ-палатка, тренажеры, запчасти какие-то. Нашли, понимаешь, наивного дурачка… Гоняли сильно, да, но не били, руками не трогали...
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Раз молчат, надо выходить на митинг
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Раз молчат, надо выходить на митинг Дмитрий Киселёв вообще — мощный источник вдохновения для политической борьбы, а в воскресенье мне кинули ссылку на его сюжет и я понял — без митинга мы не обойдёмся. Надо выходить на улицу
 
Мы аполитичны и сосредоточены на искусстве
www.facebook.com    15.03 11:55 |  число просмотров 750
Мы аполитичны и сосредоточены на искусстве Один из лидеров по борьбе с коррупцией попросил сдать ему в аренду наш зал на Красном Октябре для встречи с единомышленниками. В рамках предвыборной компании
 
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Настоящая история одного крутого поворота в жизни Экс-глава «ВымпелКома» Михаил Слободин - о том, где правда и где вымысел в одном из самых громких коррупционных дел 2016 года
 
Мосэнергосбыт легким движением руки сделал меня сегодня банкротом
www.facebook.com    13.03 20:02 |  число просмотров 1600
Мосэнергосбыт легким движением руки сделал меня сегодня банкротом Днем получил почти десяток SMS об арестах средств на своих счетах. Побросав все дела, отправился в суд, который вынес это решение о котором мне не было ничего известно
 
Бывшая нашистка, поцеловавшая Путина, получила вид на жительство в США
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Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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