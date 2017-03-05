Сибирский Гарлем

  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Болотное дело
3.03 число просмотров 251270 число записей 660
 
Столетие Революции
2.03 число просмотров 82 число записей 3
 
Обыск у Зои Световой
1.03 число просмотров 810 число записей 13
 
Дело Дадина
26.02 число просмотров 12167 число записей 121
 
"Слишком свободный человек"
24.02 число просмотров 5014 число записей 15
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Беглый Вороненков
16.02 число просмотров 3156 число записей 10
 
Димон держится
3.03 число просмотров 3154 число записей 31
 
Собянин и хрущовки
3.03 число просмотров 2169 число записей 16
 
Майор Прилепин
16.02 число просмотров 2110 число записей 17
 
Двухсотый Гиви
9.02 число просмотров 2107 число записей 14
 
Прислать свою ссылку
Русский антидот: история 78 людей, умерших от отравления «Боярышником»
Русский антидот: история 78 людей, умерших от отравления «Боярышником»
Полина Еременко
5.03 18:28 |  число просмотров 438
(«Сноб»)

Когда вдова Евгения Мальцева, Людмила, пришла к местному батюшке с просьбой отпеть крещеного мужа, она получила отказ: «Не могу, ваш муж отравился суррогатом, а это то же самое, что суицид». — «Но он не собирался умирать, — спорит Людмила, — вина его есть, конечно, в том, что он пил из бутылки, на которой было написано “не для питья”, но если это и самоубийство, то непреднамеренное — мы же бруснику на зиму собрали, и у нас столько планов было!» Евгений и Людмила мечтали жить в деревне: «Мы там садились летом на лавочку у дома, запрокидывали головы и смотрели на звезды. У нас яркое-яркое небо в Мотах, это что-то». Людмила и Евгений жили скромно, но им было хорошо вместе: «Женя любил красивых женщин. Некоторые женщины бесятся от такого, но не я. Он меня просил одеваться красиво. Говорил: “Надевай, пожалуйста, коротенькое”. Это так странно — у нас мужчины, наоборот, запрещают своим женщинам, тем более в возрасте, надевать коротенькое. И я стала носить сарафанчик цветастый — наверху бретельки и грудь обхватывает, а внизу расклешенный, как у Наташи Ростовой, когда та на первый бал пошла. Мужчины оглядывались, Женя радовался. Теперь этот сарафанчик не забуду никогда. А Женя, наверно, даже сам не понял, как он на том свете оказался».

В середине декабря 2016 года в Иркутске, в микрорайоне Ново-Ленино, 123 человека отравились парфюмерным косметическим средством «Концентрат для ванн "Боярышник"». 78 человек после приступов острой боли, судорог и слепоты умерли; муж Людмилы Мальцевой, Евгений — один из них. Отравление стало резонансным событием: в городе ввели режим ЧС, в Иркутск летал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, президент Владимир Путин ужесточил правила производства и оборота пищевой и парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены, в которых доля этилового спирта превышает 25 процентов. Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал запретить продажу «непищевых товаров» со спиртом. По уголовному делу задержаны 22 человека: 9 находятся под стражей, 10 под домашним арестом, остальные под подпиской о невыезде. Среди задержанных — предприниматели, их сотрудники и продавцы, бывший замглавы иркутского управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов и заместитель министра имущественных отношений региона Евгения Нефедова.

С января по сентябрь 2016 года Роспотребнадзор зарегистрировал в стране 36 тысяч острых алкогольных отравлений; 9 тысяч человек погибли. В России травятся и обычным, пищевым спиртом, и так называемым «спиртом неуточненным» — денатуратом, одеколоном, стеклоочистителями, суррогатами алкоголя, техническим спиртом, тормозной жидкостью, метанолом и сивушным маслом. История 78 иркутских соседей, посещавших один магазин, просто стала самым известным и заметным случаем.

Сибирский Гарлем

Фото: Екатерина Тимофеева/ircity.ru
Фото: Екатерина Тимофеева/ircity.ru

Каждый день на рассвете на рынок на улице Розы Люксембург в иркутском микрорайоне Ново-Ленино, где жили все, кто отравился «боярышником», выносят свиную голову с высунутым языком. Голову ставят под прилавок с морковкой, без ценника — для красоты. На соседнем прилавке на морозе болтаются замерзшие лифчики, в булочную завозят свежий бородинский хлеб по 22 рубля за буханку, а приезжие сербы отправляются из гостиницы «Павлин» чинить воздуховод в здании бывшего завода «Радиан», перестроенного в склад. Ново-Ленино считают районом, где можно купить что угодно. Здесь почти нет супермаркетов, но много рынков и ларьков, которые называют «павильонами». Жители перемещаются между магазинами «Успех», «Удача», «Виноград — праздничные напитки», «Радуга сладости», «Славный универсам», «Курочка рядом», парикмахерскими «Подстригалочка» и «Время красоты». Бегущая строка на магазине цветов сообщает: «Говорящие розы для элитных дам». В магазине наливной парфюмерии в розлив продают Chanel и Gucci, миллилитр за 18 рублей.

По рядам рынка ходит бабушка-эстет, показывает пальцем на рыбу, говорит: «Желтая», — и идет к следующему прилавку. Здесь же выдают займы до 15 тысяч рублей под один процент и обещают помощь людям с любой кредитной историей. По всему району стоят ларьки с белым пломбиром, главным иркутским десертом, и новоленинцы едят его прямо на морозе, не отходя от кассы, а уличные музыканты тут же собирают деньги на озеленение Луны.

Фото: Екатерина Тимофеева/ircity.ru
Фото: Екатерина Тимофеева/ircity.ru

Все достопримечательности Иркутска можно обойти за пять часов, и иностранцы, путешествующие по Транссибу, делают здесь остановку на один день, а потом уезжают на Байкал. Местные говорят, что Иркутск — город «отрицательного обаяния»: «ангарский маньяк» Михил Попков, «иркутский монстр» Василий Кулик, падающие самолеты, теперь еще отравление «Боярышником». Еще здесь говорят, что Россия отстает от Европы на десять лет, Иркутск от Москвы — тоже на десять, а Ново-Ленино, который здесь кличут «Гарлемом», еще на столько же отстает от Иркутска. Прожив в городе всю жизнь, можно ни разу не побывать в «Гарлеме»: делать там нечего, особенно с тех пор, как вокруг района построили объездную дорогу.

На самом деле Ново-Ленино — обычный спальный район, где живет почти 150 тысяч человек. Автобус №13 из центра идет сюда 40 минут, водитель все время забывает закрыть заднюю дверь, но это никого не смущает. Вечером автобус забит, женщины в шубах в одной руке держат пакеты с продуктами, в другой — сумки с надписью Prada. Люди толкаются и бьют друг друга багажом по голове, но не раздражаются и никогда не извиняются. По словам краеведов, Ново-Ленино — «ненастоящий» Иркутск. В XIX веке здесь построили железнодорожную станцию, которая сейчас называется «Иркутск сортировочная», выросший вокруг поселок ничем особенным не прославился, а после смерти Владимира Ленина был переименован в Ленино. В 1930-х годах поселок вошел в состав города, застраивался после войны, большая часть жителей работала на железной дороге и заводе «Радиан», производящем микроэлектронику. В 90-е «Радиан» закрыли, местные остались без работы, и район погрузился в безнадегу. В 2000-х жизнь начала понемногу налаживаться: после сноса ветхого жилья сюда из центра переселяют молодые семьи и специалистов, студенты снимают здесь самое дешевое в городе жилье, сюда же привозили жить людей, оставшихся без крова после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Главное место работы в сегодняшнем Ново-Ленино — РЖД; местные рэперы пишут про родные края песни: «Ново-Ленино — не центр, но в центре событий / Ново-Ленино — новостройки вырастут со временем».


Зимой темнеет рано и в Ново-Ленино открывается чистое и звездное небо. Голову свиньи уносят, сербы возвращаются с завода с немецким разливным пивом. Рабочий вместе с администратором «Павлина» сядет смотреть по телевизору фигурное катание, на рынке кто-то запустит салют, и продавщица сыра отвлечется и посмотрит на небо. Позже случится небольшая драка: лежачего человека будут бить в живот, но недолго и несильно.

Ночью администратор гостиницы на всякий случай закрывает всех постояльцев на ключ: «Все-таки район криминальный».

К магазину, где из-под полы продают пиво, подъезжает машина, из динамиков громко играет песня: «На небо смотрю, вижу тысячу звезд / Они, как менты, постоянно в дозоре / И некуда деться от горькой тоски».

«Вспышка боярышника», как здесь называют гибель 78 человек, не первое массовое отравление в истории района: в 2010 году 360 жителей Ново-Ленино, в основном дети, отравились святой водой. Согласно расследованию МЧС, крещенскую воду набирали в местных болотах при храмах, где бьют два ключа-источника. У прихожан была рвота, головная боль и повышенная температура, диагноз — острый гастроэнтерит ротовирусной этиологии.

Фото: Екатерина Тимофеева/ircity.ru
Фото: Екатерина Тимофеева/ircity.ru

Лосьон для ванн «Боярышник» появился в этих краях пару лет назад. Раньше он продавался здесь под названиями «Троя», «Трояр» и «Нереблик». К аптечной настойке боярышника эта жидкость не имеет никакого отношения: она продавалась на рынках по 60 рублей за 250-миллилитровый флакон, и от боярышника в ней только отдушка, все остальное — этиловый спирт. Это был честный напиток, все знали, на что идут, и никто, конечно же, не принимал с ним ванну. Название «лосьон для ванн» и слова «не для питья» на этикетке — хитрый способ сэкономить: продавая алкоголь как косметику, производитель освобождал себя от пошлин, акциз и лишних трат. Только бизнес, ничего личного. Самая дешевая водка стоит 190 рублей, для района, где средняя зарплата держится на уровне в 12 тысяч рублей, это неподъемно. Как именно в партии лосьона вместо этилового спирта оказался метиловый, еще неизвестно. Самая ходовая версия: кто-то спутал канистры метилового и этилового спирта — может быть, спросонья, может быть, с похмелья. Метанол используется в промышленности, и из-за высокой токсичности его почти два десятилетия назад запретили использовать даже в средстве для чистки стекол. Однако метиловый спирт в несколько раз дешевле этилового, и на глаз различить их невозможно — и запах, и цвет идентичны. Пока известно только, что всю ядовитую партию новоленинцы покупали в магазине «Продукты» на рынке «Прогресс+». Владелец магазина Мехман Акперов задержан.

Далее
Посты дня
Классический донос
blogЕвгений Ройзман    6.03 19:39 |  число просмотров 566
Классический донос Думаю, что все это связано с губернаторскими выборами, которые пройдут в сентябре. Они меня боятся. Так происходит уже пятнадцать лет, перед каждыми выборами
 
Ситуация с пожарами на 3 марта в Краснодарском крае
www.facebook.com    6.03 15:02 |  число просмотров 525
Ситуация с пожарами на 3 марта в Краснодарском крае Помните, осенью краснодарские власти заверяли всех, что у них нет проблемы пожаров, что сил в регионе хватает с запасом, и что никакие добровольцы им не нужны. К сожалению, эти слова очень далеки от реальности
 
Прекращаю работать на "Эхе" в полную силу
blogVorobieva Irina    6.03 14:57 |  число просмотров 943
Прекращаю работать на "Эхе" в полную силу Обо всем этом мы договорились с Венедиктовым ещё две недели назад. Именно договорились, без хлопанья дверьми, без заявлений и прочего всего
 
Никакого мироточения нет, конечно
blogAnton Naumlyuk    6.03 09:24 |  число просмотров 748
Никакого мироточения нет, конечно РПЦ от официальных комментариев отказалась. Епархиальная комиссия по проверке "чуда", о котором заявила депутат Госдумы РФ, создана не была
 
Доходы у депутатов Госдумы с начала 2017 года выросли больше, чем в два раза
blogRoman Super    6.03 09:19 |  число просмотров 1109
Доходы у депутатов Госдумы с начала 2017 года выросли больше, чем в два раза На помощников, которых теперь у депутатов 7, а не 5 (как раньше), народные избранники (в том числе Поклонская) могут потратить 231 000 рублей в месяц, а не 135 000 как прежде
 
все записи

Выбор редактора
Алтайский край. Езжу по городам и поселкам, веду "прием избирателей"
blogСергей Шаргунов    6.03 08:40 |  число просмотров 564
Алтайский край. Езжу по городам и поселкам, веду "прием избирателей" Закрытие школ, библиотек, больниц, родильных отделений, ДК в Бийске (где одних участников народных ансамблей - 400 человек, из них 200 детей)
 
Бедная страна содержит правительство lucksherry class-а
blogАлексей Синельников    3.03 12:44 |  число просмотров 2215
Бедная страна содержит правительство lucksherry class-а Это правительство модельной внешности и привычек нам определенно не по карману. Нам нужно скромное милое правительство, которое способно как-то обходиться без идиотских бань с изразцами по 1000 кв. метров, но будет хорошо варить борщ и содержать дом в чистоте
 
Вот что лично я о Дмитрии Анатольевиче Медведеве помню
blogwhalesgohigh    3.03 11:45 |  число просмотров 2385
Вот что лично я о Дмитрии Анатольевиче Медведеве помню Вовсе никакие не силовики, никакой не Сечин, никакой не Иванов были вдохновителями дела по 278 статье. Нет. Именно Дмитрий Анатольевич Медведев. Тогдашний глава Администрации президента. Наш милый добрый гномик
 
События
Ингушетия против Сталина
23.02 |  число просмотров 753
Ингушетия против Сталина
Парламент Ингушетии вспоминает 23 февраля законопроектом о запрете публичного оправдания деятельности Иосифа Сталина. В республике будет запрещено использовать его портреты, называть любые объекты его именем и любым другим способом оправдывать репрессии. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" - сотни тысяч ингушей и чеченцев были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, около половины людей умерли в дороге.
все записи
Кино
"Слишком свободный человек"
24.02 |  число просмотров 5014
"Слишком свободный человек"
Фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек" вышел в прокат. Премьера состоялась в Нижнем Новгороде. Зал на 500 человек не вместил всех желающих.
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 8118
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2844
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4395
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012