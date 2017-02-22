«Ведомостям» стали известны варианты налогового маневра, которые обсуждают Минфин, а также Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина – последние готовят собственные программы реформ. Экономисты сходятся во мнении, что нагрузку на население можно повышать. Ставка НДФЛ может вырасти, остаться единой, но фактически стать прогрессивной, так как может быть введен не облагаемый налогом минимальный доход. Обсуждаемые маневры в разных конструкциях могут также привести к снижению страховых взносов и росту НДС. Об этих вариантах рассказали «Ведомостям» пять федеральных чиновников и два эксперта, участвующих в обсуждении...