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"Где рыба, Максим?"
"Где рыба, Максим?"
Олеся Герасименко
20.02 12:41 |  число просмотров 116
(«Коммерсант»)

В Тульской области завершается суд над бывшим лидером прокремлевского движения «Россия Молодая» Максимом Мищенко. Его обвиняют в мошенничестве. Специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ» Олеся Герасименко выяснила, как и почему закатилась карьера звезды уличной политики 2000-х годов.

«Иди в полицию, вас при первой же проверке Счетной палаты раскроют»

— Почему директор гостиницы говорит, что никакой конференции у них не проводилось?

— Не знаю, ваша честь.

— Почему активисты «России Молодой» говорят, что ни на какую конференцию не ездили?

— Ваша честь, я не знаю.

— Почему глава фирмы-подрядчика говорит, что никаких автобусов для перевозки участников конференции он не предоставлял?

— Я не знаю.

В февральский полдень в небольшом зале Новомосковского городского суда, что в Тульской области, шел допрос обвиняемого. Посредине зала стоял усталый 39-летний брюнет. Чем больше вопросов задавала судья, тем тише звучал его голос.

В мошенничестве по сговору и в особо крупном размере обвиняли звезду уличной политики начала 2000-х годов, создателя прокремлевского молодежного движения «Россия Молодая», бывшего депутата Госдумы и бывшего заместителя министра по внутренней политике Тульской области Максима Мищенко.

По версии следствия, отвечавший в областном правительстве за работу с некоммерческими организациями (НКО) Мищенко сговорился с председателем НКО «Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» города Новомосковска Геннадием Ефимовым. Тот с помощью замминистра Мищенко подал заявку и выиграл грант в 650 тыс. руб. на конференцию из 170 участников программы «Чернобыль». Деньги перевели на счета компаний-подрядчиков, рекомендованных Мищенко, а мероприятие не провели.

С рассказом об этом летом 2015 года в полицию и в правительство Тульской области пришел сам Ефимов. Сдаться его уговорила гражданская жена Ольга Суслова, юрист по образованию. Прочитав фиктивные отчеты, она сказала: «Иди в полицию, вас при первой же проверке Счетной палаты раскроют». Правда, теперь на суде о гранте Суслова дает показания против Ефимова, потому что осенью они поругались, из-за общего дома затеяли судебную тяжбу, в которой адвокатов жены, по словам Ефимова, оплачивает Мищенко. Ефимов снимает комнату, ходит на два суда сразу, по жене скучает и изредка шлет смс, что все еще влюблен.

Ефимов утверждает, что с подачей на грант Мищенко подгонял, постоянно ссылался на поручение губернатора области Владимира Груздева, «давил его авторитетом». «Он стал мне говорить о том, что правительство Российской Федерации дало указание на отмену чернобыльских льгот. Губернатор Тульской области выступил против этого и попросил правительство области его поддержать. Как выразился Мищенко, в связи с этим необходимо провести ряд мероприятий, митингов, протестов, направленных против отмены данных льгот»,— говорится в показаниях Ефимова. Со слов главы тульских чернобыльцев получается, что Груздев поощрял акции против решений федерального центра и даже настаивал на них. Мищенко в суде сказал, что Груздева в разговорах с Ефимовым никогда не упоминал.

 
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