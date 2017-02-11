На следующей неделе документы Евгении Чудновец с прошением о помиловании будут направлены в администрацию президента РФ. Об этом сообщила на круглом столе в Общественной палате РФ уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Напомним, госпожа Чудновец в ноябре 2016 года была осуждена "за распространение детской порнографии", сделав на своей странице в соцсетях репост видеозаписи с обнаженным ребенком. 15 января Евгения Чудновец прибыла в колонию Свердловской области (ИК-6) для отбытия наказание за репост трехсекундного видео, где, согласно материалам дела, вожатые летнего лагеря издеваются над ребенком. Напомним, в суде она настаивала, что, поделившись видеороликом, хотела, чтобы на этот случай обратили внимание правоохранительные органы. Однако 8 ноября 2016 года Катайский районный суд Курганской области признал ее виновной и приговорил к шести месяцам колонии общего режима за распространение детской порнографии (ст. 242 УК РФ). Разместивший видео предприниматель Эрнст Данелян проходил по делу как свидетель. История госпожи Чудновец, которая работала воспитателем в детском саду и у которой есть трехлетний сын, вызвала большой общественный резонанс. Петиция на сайте change.org с просьбой о ее оправдании собрала более 127 тыс. подписей. "Колония подготовила все материалы по помилованию,— рассказала на круглом столе в ОП РФ Татьяна Мерзлякова.— Я проконсультировалась с нашим губернатором, поскольку он подписывает эти дела и направляет в администрацию президента, и он сказал, что помиловал бы ее, так как это не преступление"...